Innamorata di un giudice lo perseguita, avvocatessa arrestata

Era innamorata di lui, un giudice, ma la sua ossessione l’ha portata all’arresto. Protagonista una avvocatessa di 47 anni che è stata arrestata

CATANZARO – E’ arrivata al punto di speronarlo con la sua auto, l’avvocatessa di 47 anni, accusata ora di atti persecutori e danneggiamento. Aveva perso la testa per un giudice, in servizio al tribunale di Catanzaro, di 57 anni, che ha formalizzato la querela nei confronti della donna dopo che, quest’ultima, l’aveva speronato in una strada provinciale del Catanzarese. La storia è finita con l’arresto della donna.

Il 57enne ha chiamato i carabinieri che, intervenuti sul posto, hanno avviato gli accertamenti sull’incidente, ma hanno anche riscontrato come, dalle parole dell’avvocatessa, hanno capito che quel suo amore per il giudice incontrato più volte nei corridoi del palazzo di giustizia era diventato ossessivo. Ora le indagini proseguono per ricostruire nel dettaglio i contorni della vicenda, ma i carabinieri hanno recepito la querela del giudice e hanno proceduto all’arresto dell’avvocatessa.