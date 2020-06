Coronavirus, un nuovo contagio in Calabria legato al focolaio di Palmi

Un nuovo positivo porta il totale dei contagi in Calabria a 1.175. Continuano a diminuire gli attualmente positivi e soprattutto i ricoveri. Restano solo 9 persone negli ospedali



COSENZA – Un nuovo contagio in Calabria nelle ultime 24 ore (arriva ancora una volta dalla provincia di Reggio Calabria ed è legato al focolaio di Palmi) che porta a 1.175 il totale dei casi nella nostra regione, comprese le vittime e i guariti. Il bollettino del dipartimento salute ci dice che ad oggi sono stati effettuati in totale 87.180 tamponi, 859 più di ieri.

Continua a diminuire anche oggi il numero delle persone ancora positive al Covid-19. Sono 28 i malati con un decremento di 5 persone rispetto a ieri. Sono complessivamente 1.047 le persone che hanno sconfitto la malattia, 3 in più nelle ultime 24 ore. Dal 29 maggio non si registrano più decessi in Calabria. Le vittime da coronavirus restano in totale 97. Decisa diminuzione nel numero di pazienti ancora in ospedale con sintomi. Restano solo 9 i ricoverati, sei in meno rispetto a ieri: 6 persone sono a Catanzaro, due al Gom di Reggio Calabria e uno all’Annunziata di Cosenza. Infine sono 19 le persone positive al Covid-19 in isolamento domiciliare con sintomi lievi o asintomatiche, una in più rispetto a lunedì. Dall’ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 6.859.

Territorialmente, i casi positivi sono così distribuiti

Catanzaro

6 in reparto; 1 in isolamento domiciliare; 177 guariti; 33 deceduti

Cosenza

1 in reparto; 2 in isolamento domiciliare; 431 guariti; 34 deceduti

Reggio Calabria

2 in reparto; 14 in isolamento domiciliare; 254 guariti; 19 deceduti

Crotone

112 guariti; 6 deceduti

Vibo Valentia

2 in isolamento domiciliare; 76 guariti; 5 deceduti