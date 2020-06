Dopo i 6 positivi di ieri, in Calabria oggi un nuovo contagio legato al focolaio di Palmi

Il nuovo caso arriva nuovamente dal reggino, questa volta da Rizziconi ma è legato al focolaio di Palmi. Torna a scendere il numero delle persone positive e quello dei ricoverati

.

COSENZA – Ieri la giornata peggiore degli ultimi 70 giorni con 6 nuovi positivi (2 provenienti dall’Arabia Saudita e 4 legati la focolaio di Palmi che ha portato la Santelli ad un’ordinanza che istituisce una parziale zona rossa per 4 giorni), oggi in Calabria il bollettino del dipartimento salute ci riporta ai numeri delle ultime settimane con un solo nuovo contagio che arriva nuovamente dal reggino, esattamente da Rizziconi ma è legato sempre al focolaio di Palmi dove un intero nucleo familiare è stato sottoposto a tampone che ha rilevato la positività di uno di loro. Il totale di casi di coronavirus, comprese le vittime e i guariti sale a 1.174. In Calabria ad oggi sono stati effettuati in totale 86.321 tamponi,437 più di ieri.

Tornano a scendere positivi e ricoveri

Dopo la risalita di ieri torna nuovamente a scendere il numero delle persone ancora positive al Covid-19. Sono 33 i malati con un decremento di 3 persone rispetto a ieri. Dopo la zero di ieri ci suono nuove persone guarite. Sono complessivamente 1.044 le persone che hanno sconfitto la malattia, 4 in più da domenica. Dal 29 maggio non si registrano più decessi in Calabria. Le vittime da coronavirus restano in totale 97. Torna a scendere anche il numero di pazienti ancora in ospedale con sintomi. Sono 15 i ricoverati, due in meno rispetto a ieri: 12 sono a Catanzaro, due al Gom di Reggio Calabria e uno all’Annunziata di Cosenza. Infine restano 18 le persone positive al Covid-19 in isolamento domiciliare con sintomi lievi o asintomatiche, una meno di ieri. Dall’ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 6.859.

Territorialmente, i casi positivi sono così distribuiti

Catanzaro

12 in reparto; 1 in isolamento domiciliare; 171 guariti; 33 deceduti



Cosenza

1 in reparto; 2 in isolamento domiciliare; 431 guariti; 34 deceduti



Reggio Calabria

2 in reparto; 13 in isolamento domiciliare; 254 guariti; 19 deceduti



Crotone

112 guariti; 6 deceduti



Vibo Valentia

2 in isolamento domiciliare; 76 guariti; 5 deceduti