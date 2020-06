Dopo 50 giorni a Crotone c’è un nuovo positivo. È un migrante sbarcato 5 giorni fa

Un nuovo positivo nella provincia di Crotone. Si tratta di un immigrato minorenne pakistano che si trova al Centro di Accoglienza per richiedenti Asilo. Attivata la task Force dell’Asp

CROTONE – Crotone è stata la prima provincia della Calabria ad azzerare tutti i contagi. Ma dopo 50 giorni a contati zero deve fare i conti con un nuovo positivo comunicato dal laboratorio di Microbiologia e Virologia dell’Azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio di Catanzaro che dopo aver effettuato uno screening su 398 persone appartamenti alle province di Catanzaro, Vibo e Crotone ha comunicato la positività di una persona che arriva dalla provincia pitagorica anche se non vive a Crotone o nel crotonese e non ha familiari in questo territorio. Si tratta di un migrante minorenne originario del Pakistan che si trova al Cara di San’Anna già in isolamento. Il ragazzo, nonostante non presentasse i sintomi del covid-19 (è asintomatico) è stato sottoposto al tampone che ha dato esito positivo.

Il ragazzo, insieme ad altre sessanta persone dal Pakistan, è sbarcato alle prime ore del mattino del 13 giugno al porto di Crotone dopo un viaggio su una imbarcazione a vela proveniente molto probabilmente dalla Turchia (dove il viaggio è iniziato lunedì 8 giugno) e intercettata a 7 miglia dalla costa di Gabella (Crotone) da una motovedetta della Guardia di Finanza. La task Force dell’Asp di Crotone si è subito attivata e tutte le persone entrate in contatto con la persona contagiata sono state sottoposte a tampone.