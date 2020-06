Specializzato nel rubare stereo e barre portatutto dalle auto, arrestato 25enne

Il giovane è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di furto aggravato. Era solito rubare pezzi e stereo all’interno delle vetture

ROSARNO (RC) – L’accusa nei confronto di M.A., 25enne di Rosarno, è di furto aggravato. Nelle scorse settimane i carabinieri di Scilla sono venuti a conoscenza di alcuni furti ai danni delle auto in sosta in diverse zone della cittadina della Costa Viola. Scattate le indagini, in pochi giorni, gli investigatori sono riusciti a raccogliere informazioni che hanno fatto stringere il cerchio intorno ad un possibile indiziato. Poi è scattata la trappola.

I militari hanno sorpreso il giovane incensurato, dopo aver rubato due barre portatutto dal tetto di un’autovettura in sosta nei parcheggi antistanti la Stazione ferroviaria di Scilla. Da qui sono scattate le perquisizioni. Nell’abitazione e in un garage in uso al giovane sono state trovate altre barre portatutto, diversi stereo di serie, di autovetture, coppe copricerchi e una cappelliera interna da autovettura. Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro e il giovane è stato posto agli arresti domiciliari.