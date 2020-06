Si torna a volare, atterrato a Lamezia il primo dei 12 voli di oggi

Al via la ‘Fase 3’ e da oggi si torna a volare e senza distanziamento a bordo. Non è previsto il bagaglio a mano

LAMEZIA TERME – È partito stamattina alle 7 dal Terminal 1 dell’aeroporto di Malpensa il primo volo in Italia della compagnia aerea low cost. Atterrato regolarmente alle 8:59 all’aeroporto di Lamezia Terme, è il primo dei 12 voli in programma il 15 giugno. In tutto il suo network, easyJet opererà questa settimana un totale di 310 voli su 22 aeroporti in diversi paesi europei tra cui Regno Unito, Francia, Italia, Portogallo e Svizzera. “Siamo davvero molto felici di poter finalmente accogliere di nuovo a bordo i nostri passeggeri. Da quando abbiamo sospeso le nostre operazioni in Italia, circa tre mesi fa, abbiamo lavorato alacremente per definire nuove misure di sicurezza che ci garantissero di riprendere a volare in totale sicurezza” commenta Lorenzo Lagorio, Country Manager di easyJet Italia, segnalando che “oggi, giorno in cui l’Italia entra nella Fase 3 di questa emergenza senza precedenti, siamo p