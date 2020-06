Ponte sullo Stretto, Santelli: “opera strategica per il futuro dell’intero Paese”

“E’ necessario ipotizzare al più presto un incontro anche con il Presidente della Regione Sicilia”

CATANZARO – “Apprezzo le parole del Ministro De Micheli, che esprimono la disponibilità all’ascolto e all’approfondimento sul Ponte dello Stretto. Penso pertanto che sia necessario ipotizzare al più presto un incontro anche con il Presidente della Regione Sicilia, per valutare la possibilità di realizzazione di un’opera che ritengo strategica non solo per il futuro di Calabria e Sicilia ma per quello dell’intero Paese.” Così ha dichiarato Jole Santelli, presidente della Regione Calabria.

“Sono piuttosto laica. Riprendere progetti e ragionamenti sulla sua realizzazione implica riaprire una valutazione su opportunità, impatto ambientale e sui costi. Se si registrerà, attraverso l’ascolto, che serva a migliorare la vita delle persone, allora siamo disposti ad approfondire il caso. Dico no alle divisioni ideologiche”. Queste le dichiarazioni del Ministro De Micheli relative al Ponte sullo Stretto.