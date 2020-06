Salvini a Reggio: “compatti e innovativi lavoreremo per unire il centrodestra”

Contestato in Sicilia, a Barcellona Pozzo di Gotto e Milazzo, il leader della Lega è oggi in Calabria

REGGIO CALABRIA – “Sono fischi di dieci sfigati”, ha detto Salvini a chi in Sicilia lo ha contestato nonostante una piazza gremita di sostenitori che lo hanno applaudito. Dall’altra gli striscioni “La Sicilia accoglie i migranti, ma non Salvini”. Tappa al sud dunque per il leader del Carroccio che oggi è risalito in Calabria. Dopo aver annunciato la sua tappa a suon di “La ‘ndrangheta fa schifo”, e il suo arrivo in Calabria “per ascoltare e dare voce alla gente perbene, non a delinquenti e truffatori”.

Lasciata la Sicilia dunque, dopo aver trascorso la notte a Messina ha traghettato verso la Calabria. Giunto a Reggio Calabria ha subito risposto ad una domanda sul Governo: “Se il governo tiene? Dovete chiedere a Renzi, Zingaretti. Preferisco essere a Reggio che non in villa a Roma dove c’è brutta aria”.

Nella conferenza svoltasi a Reggio, il leader della Lega, indicato la strada da seguire per le prossime elezioni comunali delle città capoluogo. “Lavoreremo – ha detto Salvini – per unire il centrodestra, consigliando di essere compatti e innovativi. A Crotone come a Reggio – ha precisato Salvini – ci presenteremo con il simbolo della Lega”.

“Siamo pronti a mandare a casa la sinistra a Reggio, e puntiamo ad avere squadre compatte e innovative. Chiediamo di guardare avanti e non fermarsi a quello che è accaduto in passato. Lavoriamo per unire. Stiamo tirando su una bella squadra e per metà è gente che non ha mai fatto politica, motivo di riscossa per molti calabresi”.