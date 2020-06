Nel bagagliaio dell’auto aveva 10 chili di marijuana, arrestato 27enne

Un giovane di 27 anni è stato fermato ieri dai carabinieri durante un servizio finalizzato alla repressione del traffico di sostanze stupefacenti

LOCRI (RC) – Nella serata di ieri i militari di Locri hanno arrestato M.V. di 27 anni, con precedenti di polizia. Fermato mentre stava percorrendo da solo a bordo di un’auto la strada principale di Ardore, alla vista della pattuglia dell’Arma, ha effettuato una manovra che ha insospettito i militari. Raggiunta la vettura i militari hanno proceduto ad un’accurata perquisizione ed hanno scoperto nel bagagliaio un sacco contenente circa 10 chilogrammi di marijuana suddivisa in 10 involucri.

I militari non escludono che lo stupefacente possa costituire il frutto di una o di parte di una delle numerose piantagioni di “cannabis” che ogni anno vengono impiantate clandestinamente nella locride e che puntualmente vengono rinvenute e che la marijuana potesse essere destinata al mercato locale, in considerazione dell’approssimarsi della movida estiva. In virtù di ciò, il 27enne è stato accompagnato presso la caserma di Locri, e dopo le formalità di rito, è stato dichiarato in stato d’arresto e tradotto in carcere.