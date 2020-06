Aggredisce l’ex moglie ed il figlio con un’accetta, arrestato dopo anni di violenze

E’ stato arrestato dopo essere stato bloccato dalla Polizia. Si tratta di un sessantenne. Le violenze andavano avanti da tempo

POLISTENA (RC) – Un uomo di 60 anni, L.A., é stato arrestato dalla Polizia a Polistena, nel reggino, dopo l’ennesima violenza che poteva anche trasformarsi in tragedia visto che l’aggressione sarebbe avvenuta con un’accetta con la quale l’uomo ha aggredito al culmine di una lite, l’ex moglie ed il figlio. Proprio la donna ha chiesto l’intervento della polizia chiamando il 113.

Sul posto è intervenuto anche il personale della Sezione Investigativa del Commissariato di Gioia Tauro, che ha ricostruito con precisione l’accaduto. Dalle ricostruzioni degli agenti però è venuta fuori la storia di una realtà familiare connotata da vere e proprie condotte persecutorie, molestie, aggressioni e minacce di morte, che sono andate avanti per anni da parte dell’uomo nei confronti della famiglia, e dell’ex moglie in particolare.

Alla luce di quanto é emerso, confermato anche da altri familiari sentiti dai poliziotti, L.A. è stato arrestato per il reato di atti persecutori e portato nel carcere di Palmi. L’arresto è stato convalidato dal Gip, che ha disposto per l’uomo la custodia cautelare in carcere.