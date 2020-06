Soggiorno gratis a Tropea per i medici bergamaschi. Salvini incontrerà il titolare del b&b

Matteo Salvini che domani, sabato 12 giugno, sarà in Calabria incontrerà il titolare del b&b per ringraziarlo personalmente



TROPEA (VV) – Un b&b di Tropea offre ai medici di Bergamo una settimana di soggiorno gratis. È l’iniziativa messa in atto da Francesco Stefanelli, maresciallo dei carabinieri in pensione, che così vuole manifestare la sua gratitudine ai camici bianchi in prima linea nell’emergenza Covid. “L’idea – ha dichiarato Stefanelli – è nata durante una chiacchierata in un bar con alcuni amici”.

Domani Maario Salvini incontrerà il maresciallo Stefanelli. “È un bellissimo gesto di amicizia. Oggi e domani sarò tra Sicilia e Calabria per ascoltare i cittadini e offrire le proposte della Lega: domani sarò quindi onorato di ringraziare personalmente chi ha dimostrato un cuore così grande”. Ha detto il leader della Lega Matteo Salvini che domani, sabato 12 giugno, sarà in Calabria.