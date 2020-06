Moto impatta violentemente contro un’auto, centauro gravemente ferito

Intervenuto l’elisoccorso. Sul posto anche i carabinieri della locale Stazione per i rilievi di rito e per accertare eventuali responsabilità

PIZZO (VV) – Un motociclista del luogo, di 64 anni, è rimasto coinvolto in un sinistro mentre percorreva la centralissima via Nazionale a bordo del suo mezzo scontrandosi, per cause ancora in corso di accertamento, contro un’automobile proveniente dalla direzione opposta. Sul posto, data la gravità della situazione, è intervenuto l’elisoccorso che ha trasportato il ferito all’ospedale di Catanzaro. Sul posto anche i carabinieri della locale Stazione per i rilievi di rito e per accertare eventuali responsabilità.