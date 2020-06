Adotta una mucca silana e in cambio ricevi i prodotti del suo latte

Nell’ambito dell’attività di sostegno all’economia del territorio, in questo difficile momento di crisi socio-economica causata dal Covid 19, il Gal Sila si fa promotore di un progetto

COSENZA – Un’iniziativa già sperimentata con successo in altri territori italiani, come il Veneto. Adotta una mucca silana, punta a valorizzare le risorse locali e a sostenere i piccoli produttori zootecnici tramite l’economia circolare ed un’idea di base: contribuire alla cura e all’alimentazione della mucca per poi gustare i suoi prodotti genuini. L’obiettivo è mettere a disposizione del territorio un Portale con le aziende zootecniche aderenti all’iniziativa, la descrizione delle mucche da adottare, il ciclo biologico, il costo dell’adozione e dei prodotti del loro latte che si ricevono in cambio. L’adozione di una mucca (a distanza) coniugherà sostegno economico agli allevatori, cura e benessere degli animali e consumo di prodotti locali, valorizzando l’agricoltura eroica sempre alle prese con la concorrenza del latte che viene dall’estero, con un mercato che non sempre sa rendere merito al lavoro, alla tradizione e alla qualità.

L’adozione è anche un modo per assicurare al consumatore le forniture a domicilio di prodotti genuini, freschi, di origine garantita, con il miglior rapporto qualità/prezzo grazie al taglio di tutte le intermediazioni. Non ultimo, c’è il valore etico di un’operazione che sostiene l’attività agricola e con essa l’ambiente, il paesaggio, le tradizioni e una cultura che si tramanda nei secoli. Hanno già aderito all’iniziativa cinque aziende zootecniche del territorio silano, le altre aziende che intendono aderire possono scaricare e compilare il modulo pubblicato sul sito del Gal, e inviarlo all’indirizzo [email protected]