Coronavirus, tornano a zero i nuovi contagi in Calabria. E restano solo 91 positivi

Nessun nuovo contagio nelle ultime 24 ore in Calabria dove sono stati analizzati 1.104 tamponi. Restano solo 91 positivi mentre i guariti salgono a 971



COSENZA – Nessun nuovo contagio da coronavirus è stato riscontrato in Calabria nelle ultime 24 ore, dove restano 1.159 i casi totali comprese le vittime e i guariti. Ad oggi, comunica il bollettino del dipartimento salute della Regione, sono stati effettuati in totale 73.228 tamponi, 1.104 in più rispetto a ieri. Sono scese a 91 persone ancora positive al covid-19, con un decremento rispetto a ieri di 6 persone. I guariti nelle ultime 24 ore sono saliti a 971, con un incremento di 6 persone rispetto a venerdì. Le vittime da coronavirus in Calabria sono in totale 97. Rispetto al dato di ieri non c’è nessuna variazione nel numero di persone ricoverate: ad oggi restano 18 i pazienti in ospedale con sintomi (14 sono a Catanzaro, 1 all’Annunziata di Cosenza e 3 al Gom di Reggio Calabria). Nessuno si trova in terapia intensiva. Infine restano 73 persone positive al Covid-19 in isolamento domiciliare con sintomi lievi o asintomatiche sono, 6 in meno rispetto a ieri. Dall’ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 6371

Territorialmente, i casi positivi sono così distribuiti

Catanzaro

14 in reparto; 4 in isolamento domiciliare; 165 guariti; 33 deceduti

Cosenza

1 in reparto; 56 in isolamento domiciliare; 377 guariti; 34 deceduti

Reggio Calabria

3 in reparto; 8 in isolamento domiciliare; 246 guariti; 19 deceduti

Crotone

2 in isolamento domiciliare; 110 guariti; 6 deceduti

Vibo Valentia

3 in isolamento domiciliare; 73 guariti; 5 deceduti