Sette giorni consecutivi senza nessun nuovo positivo in Calabria. Dimesso anche l’ultimo paziente dalla terapia intensiva. Restano solo 110 positivi

.

COSENZA – Una settimana consecutiva senza nessun nuovo positivo in Calabria dove restano in totale 1.158 contagi, comprese le vittime e i guariti. La regione sta uscendo dall’emergenza confortata dai numeri che ad oggi ci dicono anche che restano solo 20 pazienti ricoverati negli ospedali e non c’è più nessuna persone in terapia intensiva dopo che l’ultimo paziente, una persone residente nella provincia di Crotone che si trovava da settimane in rianimazione al Pugliese di Catanzaro, è stato dimesso. Dai dati del bollettino quotidiano del dipartimento Salute ella nostra regione sono stati effettuati in totale 69.978 69.419 tamponi, 559 in più rispetto a ieri.

Restano complessivamente 110 persone ancora positive al virus, con un decremento rispetto a ieri di 2 persone. I guariti nelle ultime 24 ore sono saliti a 951, con un incremento di 2 persone rispetto a a ieri. Quinto giorno di fila nel quale non si registrano decessi e il totale delle vittime da coronavirus in Calabria è di 97 persone. Rispetto al dato di martedì scende di un’unità il numero delle persone ricoverate: ad oggi sono 20 i pazienti in ospedale con sintomi (18 sono a Catanzaro e 2 all’Annunziata di Cosenza Cosenza) e come detto non c’è più nessuno in terapia intensiva. Infine le persone positive al Covid-19 in isolamento domiciliare con sintomi lievi o asintomatiche sono 90, una in meno da ieri.

Territorialmente, i casi positivi sono così distribuiti:

Catanzaro

18 in reparto; 4 in isolamento domiciliare; 161 guariti; 33 deceduti

Cosenza

2 in reparto; 67 in isolamento domiciliare; 365 guariti; 34 deceduti

Reggio Calabria

11 in isolamento domiciliare; 245 guariti; 19 deceduti

Crotone

4 in isolamento domiciliare; 108 guariti; 6 deceduti

Vibo Valentia

4 in isolamento domiciliare; 72 guariti; 5 deceduti