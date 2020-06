Soccorso Alpino: anche in montagna rispettare le norme anticontagio

Le escursioni in montagna sono iniziate ma è necessario anche in questi luoghi rispettare correttamente le prescrizioni del Governo

COSENZA – Il soccorso Alpino e Speleologico della Calabria ribadisce l’importanza del rispetto delle prescrizioni da attuare in cambio della libertà di poter vivere i luoghi di montagna che sono molto importanti. Molte sono state infatti le segnalazioni di persone, escursionisti e visitatori che non rispettano le misure. Anche in questi posti infatti è necessario mantenere le distanze di due metri quando ci si ferma a parlare, anche più di due metri se c’è vento.

Inoltre, è bene tenere a portata di mano la mascherina e indossarla se le distanze si riducono. La mascherina in particolare va tenuta in una posizione comoda ad essere prontamente indossata (magari tenendola anche in un sacchetto perché non vada persa). Il Soccorso Alpino invita tutti al massimo senso di responsabilità anche in montagna.