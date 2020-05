Coronavirus, terzo giorno consecutivo senza nuovi contagi in Calabria

Anche oggi nessun nuovo positivo in Calabria dove si contano 910 guariti. Gli attualmente positivi scendono a 151. A Reggio Calabria, Crotone e Vibo Valentia non ci sono più persone ricoverate



.

COSENZA – Continua a ad arrestare il contagio da coronavirus in Calabria dove per il terzo giorno consecutivo non si registra nessun nuovo positivo e in 8 giorni si sono registrati solo due nuovi casi tutti da rientro. Il totale dei contagiati resta dunque di 1.158, comprese le vittime e i guariti. Ad oggi sono stati effettuati in totale 67.075 65.872 tamponi, 1.203 in più rispetto a ieri. Continua il trend dei dati che vede la diminuzione delle persone attualmente positive e dei ricoveri e l’incremento dei guariti

In Calabria ad oggi sono 151 le persone ancora malate con un decremento da ieri di 8 persone. I guariti nelle ultime 24 ore sono saliti complessivamente a 910, 8 in più rispetto a venerdì. Nessuna vittima da ieri con il numero totale dei decessi che è di 97 persone. Per quando riguarda il dato relativo ai pazienti ricoverati negli ospedali calabresi restano pazienti solo a Catanzaro e Cosenza mentre nelle altre tre province non ci sono più ricoverati. Nei reparti si trovano attualmente 24 persone, con un decremento di 2 persone rispetto a ieri. Di questi solo 1 si trova in terapia intensiva a Catanzaro. Le persone positive al Covid-19 in isolamento domiciliare con sintomi lievi o asintomatiche sono scese a 127 con un decremento da ieri di 6 persone. I soggetti in quarantena volontaria sono 9.206 così distribuiti: a Cosenza 1.451, a Crotone 2.973, a Catanzaro 2.875, a Vibo Valentia 253 e Reggio Calabria 1.654. Dall’ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare il rientro alla residenza sono 120 in più rispetto a ieri mentre quelle che si sono registrate per motivi di lavoro, salute e attività istituzionali sono 66 in più per un totale di 186 nuove registrazioni.

Territorialmente, i casi positivi sono così distribuiti:

Catanzaro

21 in reparto; 1 in rianimazione; 4 in isolamento domiciliare; 158 guariti; 33 deceduti

Cosenza

2 in reparto; 93 in isolamento domiciliare; 339 guariti; 34 deceduti

Reggio Calabria

21 in isolamento domiciliare; 235 guariti; 19 deceduti

Crotone

4 in isolamento domiciliare; 107 guariti; 6 deceduti

Vibo Valentia

5 in isolamento domiciliare; 71 guariti; 5 deceduti

I numeri dei contagi in Calabria (dati Regione)

Venerdì 1 maggio (+4)

1.112 contagiati in Calabria (108 ricoverati – 619 isolamento – 86 vittime – 299 guariti)

Sabato 2 maggio (+0)

1.112 contagiati in Calabria (104 ricoverati – 609 isolamento – 88 vittime – 311 guariti)

Domenica 3 maggio (+2)

1.114 contagiati in Calabria (99 ricoverati – 603 isolamento – 88 vittime – 324 guariti)

Lunedì 4 maggio (+4)

1.118 contagiati in Calabria (97 ricoverati – 577 isolamento – 88 vittime – 356 guariti)

Martedì 5 maggio (+1)

1.119 contagiati in Calabria (96 ricoverati – 554 isolamento – 88 vittime – 381 guariti)

Mercoledì 6 maggio (+3)

1.122 contagiati in Calabria (90 ricoverati – 554 isolamento – 89 vittime – 389 guariti)

Giovedì 7 maggio(+3)

1.125 contagiati in Calabria (83 ricoverati – 550 isolamento – 89 vittime – 403 guariti)

Venerdì 8 maggio (+1)

1.126 contagiati in Calabria (75 ricoverati – 544 isolamento – 90 vittime – 417 guariti)

Sabato 9 maggio (+3)

1.129 contagiati in Calabria (70 ricoverati – 541 isolamento – 90 vittime – 427 guariti)

Domenica 10 maggio (+3)

1.132 contagiati in Calabria (68 ricoverati – 528 isolamento – 91 vittime – 445 guariti)

Lunedì 11 maggio (+2)

1.134 contagiati in Calabria (65 ricoverati – 503 isolamento – 93 vittime – 473 guariti)

Martedì 12 maggio (+4)

1.138 contagiati in Calabria (66 ricoverati – 502 isolamento – 93 vittime – 477 guariti)

Mercoledì 13 maggio (+2)

1.140 contagiati in Calabria (65 ricoverati – 486 isolamento – 93 vittime – 496 guariti)

Giovedì 14 maggio (+3)

1.143 contagiati in Calabria (61 ricoverati – 463 isolamento – 95 vittime – 524 guariti)

Venerdì 15 maggio (+1)

1.144 contagiati in Calabria (58 ricoverati – 447 isolamento – 95 vittime – 544 guariti)

Sabato 16 maggio (+7)

1.151 contagiati in Calabria (58 ricoverati – 416 isolamento – 95 vittime – 582 guariti

Domenica 17 maggio (+0)

1.151 contagiati in Calabria (58 ricoverati – 364 isolamento – 95 vittime – 634 guariti)

Lunedì 18 maggio (+0)

1.151 contagiati in Calabria (55 ricoverati – 346 isolamento – 95 vittime – 655 guariti)

Martedì 19 maggio (+2)

1.153 contagiati in Calabria (52 ricoverati – 330 isolamento – 95 vittime – 676 guariti)

Mercoledì 20 maggio (+3)

1.156 contagiati in Calabria (50 ricoverati – 303 isolamento – 96 vittime – 707 guariti)

Giovedì 21 maggio (+0)

1.156 contagiati in Calabria (48 ricoverati – 278 isolamento – 96 vittime – 734 guariti)

Venerdì 22 maggio (+1)

1.157 contagiati in Calabria (48 ricoverati – 254 isolamento – 96 vittime –759 guariti)



Sabato 23 maggio (+0)

1.157 contagiati in Calabria (44 ricoverati – 244 isolamento – 96 vittime –773 guariti)

Domenica 24 maggio (+1)

1.157 contagiati in Calabria (44 ricoverati – 231 isolamento – 96 vittime –786 guariti)

Lunedì 25 maggio (+0)

1.157 contagiati in Calabria (43 ricoverati – 221 isolamento – 96 vittime –797 guariti)



Martedì 26 maggio (+0)

1.157 contagiati in Calabria (42 ricoverati – 196 isolamento – 96 vittime –823 guariti)

Mercoledì 27 maggio (+1)

1.158 contagiati in Calabria (36 ricoverati – 154 isolamento – 96 vittime –872 guariti)

Giovedì 28 maggio (+0)

1.158 contagiati in Calabria (32 ricoverati – 138 isolamento – 96 vittime –892 guariti)

Venerdì 29 maggio (+0)

1.158 contagiati in Calabria (26 ricoverati – 133 isolamento – 97 vittime – 902 guariti)

Sabato 30 maggio (+0)

1.158 contagiati in Calabria (24 ricoverati – 123 isolamento – 97 vittime – 910 guariti)