Legge sui vitalizi, dopo le polemiche ora si pensa al dietro front… ma a metà!

Per il PD e i Democratici Progressisti “una tempesta in un bicchier d’acqua e nessun ripristino dei cosiddetti vitalizi”. Ma intanto Lega e Fratelli d’italia stanno lavorando ad una bozza che annullerebbe la legge approvata 3 giorni fa. O meglio, si tratterebbe di eliminare solo la parte in cui si prevede il vitalizio per chi poi dovesse essere dichiarato ineleggibile.

.

COSENZA – Arriva il mea culpa dei consiglieri regionali dopo le roventi polemiche che hanno travolto palazzo Campanella per l’ultimo provvedimento sui vitalizi approvato bipartisan nel giro di appena 2 minuti e senza nemmeno la discussione sulla modifica dell’articolo 7 comma 4 che permetterebbe a chi ricopre la carica anche per 1 solo giorno e poi decade, di godere dello stesso privilegio di chi invece rimane per un’intera legislatura. Dopo le furibonde polemiche sarebbe arrivata la retromarcia anche se parziale. Lega e Fratelli d’Italia stanno lavorando ad una bozza che annulla la modifica alla Legge regionale 31 maggio 2019, n. 13 o meglio, si tratterebbe di eliminare solo la parte in cui si prevede il vitalizio per chi poi dovesse essere dichiarato ineleggibile. Resterebbero invece i contributi in caso di scioglimento anticipato della legislatura. Se la giunta decade per qualsiasi motivo i consiglieri potranno continuare a versare i contributi per tutti e 5 gli anni e poi ricevere la rendita. “Lunedì mattina depositeremo una proposta di legge regionale per ripristinare l’inammissibilità alla contribuzione volontaria del consigliere regionale la cui elezione sia stata annullata“afferma, in una nota congiunta, Filippo Pietropaolo e Tilde Minasi, capigruppo in consiglio di Fratelli d’Italia e Lega. “Siamo certi che sulla proposta ci sarà la più ampia convergenza da parte delle forze politiche presenti in Consiglio. La necessità di una tempestiva abrogazione nasce da profili giuridici e finanziari che non è stato possibile”.

Per i consiglieri regionali del Pd Bevacqua, Guccione, Irto, Notarangelo e Tassone e consiglieri dei democratici progressisti Aieta e Sculco quella che si è scatenata è “una tempesta in un bicchier d’acqua. Rispetto alle modifiche apportate dal Consiglio regionale alle norme sul trattamento di reversibilità e sulle indennità di fine rapporto, la polemica in atto è priva di fondamento e merita una chiara puntualizzazione. Innanzitutto, smentiamo categoricamente che si tratti del ripristino dei cosiddetti ‘vitalizi’, i quali non esistono più già per gli eletti nella passata consiliatura. Non c’è stato – proseguono gli esponenti di Pd e Dp – nessun tentativo di riportare in vita cose inesistenti: chi lo afferma, forse è male informato. In tutta Italia esiste soltanto il sistema contributivo. La Calabria, pertanto, non ha fatto altro che allinearsi a quanto stabilito nella Conferenza Stato-Regioni del 3 aprile 2019: modificando un semplice comma. L‘errore commesso è stato quello di riconoscere, anche a un consigliere dichiarato a posteriori ineleggibile, la possibilità di continuare a versare i contributi fino alla fine della consiliatura di riferimento. Si tratta – sostengono ancora i consiglieri – di un caso che, riguardo agli ultimi 40 anni, potrebbe risultare di interesse per non più di due o tre consiglieri regionali. Ma è comunque sbagliato. E perciò, una delegazione dei rispettivi gruppi, ha avuto oggi un lungo colloquio con il presidente del Consiglio regionale, Domenico Tallini, il quale si è impegnato a parlare con le altre forze politiche e ad elaborare una proposta di modifica per eliminare questa incongruenza. Lo ringraziamo pubblicamente per avere da subito condiviso le osservazioni, dimostrando l’equilibrio proprio del ruolo di garanzia che ricopre”. “Di fronte a un errore – concludono i consiglieri di Pd e Dp – lo si riconosce e si lavora per eliminarlo, utilizzando gli strumenti e le sedi appropriate, quali sono, appunto, nella fattispecie, la Conferenza dei capigruppo e il Presidente dell’Assemblea Legislativa. Questo fa una classe dirigente responsabile e che si ritiene tale”.

C’è poi chi parla di vero e proprio errore nell’approvare questa legge che andrebbe subito eliminata. Per Graziano Di Natale, consigliere regionale di Io resto in Calabria e segretario-questore dell’Assemblea regionale “l’approvazione delle modifiche alla Legge regionale 31 maggio 2019, n. 13 ‘è stata frutto di in un chiaro errore a cui bisogna rimediare correndo ai ripari nella prossima seduta consiliare . La mia storia politica, sempre dedita all’impegno, al sacrificio e alla passione, parla da sé – prosegue Di Natale – come la mia vita, orientata da sempre al lavoro e puntata verso esempi di onestà e correttezza e non sono certo intenzionato a discostarmene neanche di un millimetro. Chi mi conosce sa che ho ricoperto gli incarichi assegnatimi dagli elettori con grande senso di responsabilità. Dal 2017 ricopro l’incarico di presidente del Consiglio comunale di Paola, la mia città, e ho devoluto la relativa indennità in iniziative volte allo sviluppo del territorio. Sono alla mia prima esperienza in Consiglio regionale e non voglio assolutamente che passi il messaggio del conformismo e del pressappochismo rispetto a uno spirito ‘di casta’ che è lontano anni luce dal mio pensiero e dal mio agire. Nella scorsa seduta del Consiglio regionale – aggiunge Di Natale – la discussione-lampo del punto illustrato come atto dovuto, con per di più la sottolineatura che non comportasse costi aggiuntivi, giunta alla fine di lavori consiliari che hanno impegnato l’aula per molte ore, ha determinato sicuramente una sottovalutazione della portata e del reale contenuto del provvedimento. Perciò, personalmente dichiaro sin da subito di rinunciare ai benefici della legge in questione e ancora di più propongo che la stessa legge venga abrogata dal Consiglio regionale nella prossima seduta utile”