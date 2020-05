Bandiere Blu, la Santelli incontra i sindaci “questi comuni sono l’orgoglio della Calabria”

La presidente Santelli e l’assessore all’ambiente Sergio De Caprio hanno incontrato i 14 sindaci dei comuni premiati con la Bandiera Blu “rappresentate l’avanguardia di tutti i comuni costieri della regione e insieme a loro costituiremo la riserva naturale della Calabria”

CATANZARO – Nonostante le tanti ombre sulla stagione turistica non ancora partita, con un intero settore in ginocchio piegato dall’emergenza coronavirus e i dubbi sul futuro di centinaia di attività, la Calabria prova a ripartire e lo fa dal suo meraviglioso mare e dalle incantevoli spiagge premiate dal report della Foundation for Environmental Education, l’organizzazione non governativa che promuove e diffonde le buone pratiche ambientali, con 14 bandiere blu e tre nuovi ingressi: Rocca Imperiale, Tropea e Siderno che si aggiungono a San Nicola Arcella, Praia a Mare, Tortora, Villapiana, Trebisacce e Roseto Capo Spulico in provincia di Cosenza, Soverato e Sellia Marina in provincia di Catanzaro, Cirò Marina e Melissa in provincia di Crotone, e Roccella Jonica in provincia di Reggio Calabria. Ma non basta solo il mare cristallino e una spiaggia da sogno. Il riconoscimento della bandiera è la sintesi di un insieme di ben 32 requisiti su educazione e qualità ambientale, sicurezza e servizi. I sindaci dei 14 comuni calabresi che hanno ottenuto il riconoscimento, sono stati accolti dalla presidente Santelli e all’assessore all’ambiente Sergio De Caprio.

Per il lavoro dei sindaci è un giusto riconoscimento

“Siamo orgogliosi di 14 Bandiere Blu, in un momento così delicato – ha detto la Santelli. Chi sceglierà di trascorrere le vacanze in Calabria troverà un mare pulito, parchi meravigliosi e le nostre eccellenze. Di questo risultato devono essere molto orgogliosi i sindaci che hanno saputo tutelare i loro territori. Si tratta di un giusto riconoscimento per il loro lavoro. Questa mi auguro sia un’estate in serenità e sicurezza. Complimenti ai Comuni che rappresentano l’avanguardia di tutti i Comuni costieri della regione e insieme a loro costituiremo la riserva naturale della Calabria e creeremo un marchio di qualità ecologico unico in tutta Europa. Quanti verranno in Calabria per l’estate – ha aggiunto Santelli – troveranno una mare pulito, troveranno parchi e tante bellezze”.

Abbiamo saputo rispettare le regole

“Siamo l’unica Regione che per il turismo ha stanziato 50 milioni di euro. Invito tutti a rifuggire l’autolesionismo e ad avere uno scatto d’orgoglio per il nostro territorio. Bisogna – ha poi aggiunto la Santelli – convivere con le regole, ma questa stagione riparte da una Calabria che ha saputo rispettare le regole e i dati lo dimostrano. Chiediamo al Governo di verificare se sul territorio nazionale ci sono zone di particolare contagio e prendere precauzioni in uscita e non scaricare sulle regioni i controlli successivi. In questo momento serve unità nazionale. Sull’emergenza rifiuti stiamo cercando di attuare un piano che consenta di mettere fine all’emergenza e ripristinare la normalità. C’è un momento di rottura con i sindaci ma è necessario, perché una regione non sta vent’anni in emergenza”.”Assieme a voi – ha detto l’assessore De Caprio rivolgendosi ai sindaci – realizzeremo uno sviluppo legato alla bellezza ed al rispetto dell’ambiente. Sarà possibile fare dell’intera Calabria la ‘Riserva naturale’ più bella”.