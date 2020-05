Viola i sigilli in un manufatto sequestrato: una persona denunciata

Inoltre la Polizia ha chiuso un esercizio commerciale, privo di autorizzazione amministrativa e sanzionato il titolare

CROTONE – Durante il controllo del territorio il personale della Polizia Locale di Crotone ha denunciato all’autorità Giudiziaria B.T. perché in località Campione ha violato i sigilli in un manufatto già sottoposto a sequestro di polizia giudiziaria.

In via Giovanni Paolo II, a seguito di un controllo effettuato presso un esercizio commerciale, i poliziotti hanno accertato che il titolare dell’attività A.R. era privo di autorizzazione amministrativa. Pertanto, dopo averlo identificato, hanno elevato una sanzione amministrativa e segnalato il caso agli uffici competenti al fine dell’emissione dell’ordinanza di chiusura, così come previsto dalla legge.

Infine, in via Indonesia è stato elevata una sanzione amministrativa per occupazione del suolo pubblico a P.R. in quanto occupava uno stallo di sosta con materiale vario. Anche questo caso è stato segnalato agli uffici competenti per l’emissione dell’ordinanza di sgombero.