Sileri sotto scorta, minacciato anche da un dirigente con esperienze in Calabria

Tra i soggetti coinvolti c’è anche un dirigente della sanità con esperienze in Calabria. La Procura di Roma ha aperto un’inchiesta per “minacce gravi

ROMA – Il viceministro Pierpaolo Sileri minacciato, da alcuni giorni è sotto scorta e nel mirino ci sarebbe la sua attività politica. Inoltre nellʼinchiesta sarebbe coinvolto anche un dirigente nel campo sanitario che ha assunto anche ruoli dirigenziali tra Roma e Calabria. La Procura di Roma ha aperto un’inchiesta per “minacce gravi” e il procedimento sul quale vige al momento il più stretto riserbo, è stato aperto contro ignoti. Il viceministro sarebbe stato già ascoltato dai magistrati. Tra le minacce ricevute anche un biglietto trovato sul parabrezza della sua auto. A Sileri, del Movimento 5 Stelle, è stata assegnata di conseguenza una scorta, un agente di pubblica sicurezza, per avere subito pressioni per tentativi di corruzione e minacce in relazione alla sua attività politica e in particolare alla destinazione dei fondi pubblici per l’emergenza coronavirus.