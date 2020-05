Proiettili ed un rosario, intimidazione per il tecnico del Comune

Una busta contenente sei proiettili per pistola, insieme ad un rosario. Il grave episodio è stato denunciato alla Polizia

JOPPOLO (VV) – Una busta é stata recapitata al tecnico comunale di Joppolo Sabatino Panzitta, di 63 anni trovata fissata con del nastro adesivo alla serranda di un garage del Comune. Dentro c’erano 6 proiettili ed un rosario.

Panzitta, geometra, che in passato é stato il capo dell’Ufficio tecnico comunale sempre di Joppolo, ha denunciato l’episodio alla Questura di Vibo Valentia. Gli investigatori, per risalire alla matrice delle minacce, stanno indagando sulll’attività professionale di Panzitta, che in passato ha anche gestito la demolizione di alcune costruzioni abusive. Nel 2017 il Comune di Joppolo aveva deciso il licenziamento di Panzitta, decisione annullata poi dalla Corte d’appello di Catanzaro in accoglimento di un ricorso presentato dal tecnico, che era stato così reintegrato, anche se solo come semplice tecnico, nel suo posto di lavoro.