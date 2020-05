Blitz contro la ‘ndrangheta, colpite le cosche Rosmini e Zindato

Dieci persone sono finite in manette e sono numerose le perquisizioni e i sequestri che stano interessando alcune aziende del reggino

REGGIO CALABRIA – Un’operazione coordinata dalla Dda di Reggio Calabria è in corso dalle prime ore di oggi per l’arresto di 10 persone, 9 in carcere e una ai domiciliari. Il blitz condotto dalla squadra mobile ha portato all’esecuzione delle ordinanze nei confronti di persone ritenute affiliate alle cosche locali dei Rosmini e Zindato alle quali si contestano – a vario titolo e con ruoli diversi – i reati di associazione mafiosa e di concorso esterno in associazione mafiosa. Sono in corso diverse perquisizioni oltre a sequestri che stano interessando alcune aziende.

Seguono aggiornamenti