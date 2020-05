Zero nuovi contagi in Calabria e quasi 800 guariti. I positivi scendono a 264

Tornano a zero i nuovi contagi in Calabria che restano in totale 1.157 comprese le vittime e i guariti che sfiorano gli 800. Gli attualmente positivi scendono a 264



.

COSENZA –Nessun nuovo caso registrato nelle ultime 24 ore in Calabria che resta in totale a 1.157 casi. Lo rende noto il consueto bollettino quotidiano del dipartimento salute della Regione. Ad oggi in Calabria sono stati effettuati in totale 61.249 tamponi, 556 in più rispetto a ieri. Nel numero dei tamponi complessivi, 5.114 sono quelli effettuati alle persone rientrate presso la propria residenza. Quinto giorno consecutivo senza nuove vittime con il numero totale dei decessi che è di 96 persone.

In Calabria ad oggi sono 264 le persone ancora malate con un decremento rispetto a ieri di 11 persone. I guariti nelle ultime 24 ore sono saliti complessivamente a 797 con un incremento rispetto a domenica di 11 nuove persone che hanno sconfitto la malattia. Scende di un’unità il numero relativo ai pazienti ricoverati negli ospedali calabresi. Nei reparti si trovano attualmente 43 persone (-1 rispetto a domenica). Di questi 1 si trova in terapia intensiva a Catanzaro. Infine le persone positive al Covid-19 che si trovano in isolamento domiciliare con sintomi lievi o asintomatiche sono scese a 221 con un decremento da ieri di 10 persone.

I soggetti in quarantena volontaria sono 10.102 così distribuiti: a Cosenza 1.787, a Crotone 2.846, a Catanzaro 2.754, a Vibo Valentia 411, a Reggio Calabria 2.304. Infine, rispetto a ieri le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare il rientro alla residenza sono 151 in più mentre quelle che hanno comunicato il loro arrivo per motivi di lavoro, salute e attività istituzionali sono 123, per un totale di 274 nuove registrazioni.

Territorialmente, i casi positivi sono così distribuiti:

Catanzaro

32 in reparto; 1 in rianimazione; 17 in isolamento domiciliare; 134 guariti; 33 deceduti

Cosenza

4 in reparto; 152 in isolamento domiciliare; 278 guariti; 34 deceduti

Reggio Calabria

5 in reparto; 34 in isolamento domiciliare; 217 guariti; 18 deceduti

Crotone

1 in reparto; 9 in isolamento domiciliare; 101 guariti; 6 deceduti

Vibo Valentia

9 in isolamento domiciliare; 67 guariti; 5 deceduti

I numeri dei contagi in Calabria (dati Regione)

Venerdì 1 maggio (+4)

1.112 contagiati in Calabria (108 ricoverati – 619 isolamento – 86 vittime – 299 guariti)

Sabato 2 maggio (+0)

1.112 contagiati in Calabria (104 ricoverati – 609 isolamento – 88 vittime – 311 guariti)

Domenica 3 maggio (+2)

1.114 contagiati in Calabria (99 ricoverati – 603 isolamento – 88 vittime – 324 guariti)

Lunedì 4 maggio (+4)

1.118 contagiati in Calabria (97 ricoverati – 577 isolamento – 88 vittime – 356 guariti)

Martedì 5 maggio (+1)

1.119 contagiati in Calabria (96 ricoverati – 554 isolamento – 88 vittime – 381 guariti)

Mercoledì 6 maggio (+3)

1.122 contagiati in Calabria (90 ricoverati – 554 isolamento – 89 vittime – 389 guariti)

Giovedì 7 maggio(+3)

1.125 contagiati in Calabria (83 ricoverati – 550 isolamento – 89 vittime – 403 guariti)

Venerdì 8 maggio (+1)

1.126 contagiati in Calabria (75 ricoverati – 544 isolamento – 90 vittime – 417 guariti)

Sabato 9 maggio (+3)

1.129 contagiati in Calabria (70 ricoverati – 541 isolamento – 90 vittime – 427 guariti)

Domenica 10 maggio (+3)

1.132 contagiati in Calabria (68 ricoverati – 528 isolamento – 91 vittime – 445 guariti)

Lunedì 11 maggio (+2)

1.134 contagiati in Calabria (65 ricoverati – 503 isolamento – 93 vittime – 473 guariti)

Martedì 12 maggio (+4)

1.138 contagiati in Calabria (66 ricoverati – 502 isolamento – 93 vittime – 477 guariti)

Mercoledì 13 maggio (+2)

1.140 contagiati in Calabria (65 ricoverati – 486 isolamento – 93 vittime – 496 guariti)

Giovedì 14 maggio (+3)

1.143 contagiati in Calabria (61 ricoverati – 463 isolamento – 95 vittime – 524 guariti)

Venerdì 15 maggio (+1)

1.144 contagiati in Calabria (58 ricoverati – 447 isolamento – 95 vittime – 544 guariti)

Sabato 16 maggio (+7)

1.151 contagiati in Calabria (58 ricoverati – 416 isolamento – 95 vittime – 582 guariti

Domenica 17 maggio (+0)

1.151 contagiati in Calabria (58 ricoverati – 364 isolamento – 95 vittime – 634 guariti)

Lunedì 18 maggio (+0)

1.151 contagiati in Calabria (55 ricoverati – 346 isolamento – 95 vittime – 655 guariti)

Martedì 19 maggio (+2)

1.153 contagiati in Calabria (52 ricoverati – 330 isolamento – 95 vittime – 676 guariti)

Mercoledì 20 maggio (+3)

1.156 contagiati in Calabria (50 ricoverati – 303 isolamento – 96 vittime – 707 guariti)

Giovedì 21 maggio (+0)

1.156 contagiati in Calabria (48 ricoverati – 278 isolamento – 96 vittime – 734 guariti)

Venerdì 22 maggio (+1)

1.157 contagiati in Calabria (48 ricoverati – 254 isolamento – 96 vittime –759 guariti)



Sabato 23 maggio (+0)

1.157 contagiati in Calabria (44 ricoverati – 244 isolamento – 96 vittime –773 guariti)

Domenica 24 maggio (+1)

1.157 contagiati in Calabria (44 ricoverati – 231 isolamento – 96 vittime –786 guariti)

Lunedì 25 maggio (+0)

1.157 contagiati in Calabria (43 ricoverati – 221 isolamento – 96 vittime –797 guariti)