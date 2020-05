Strage di Capaci, da San Luca il ricordo di Falcone

San Luca si consacra luogo simbolo di democrazia e di legalità nel giorno in cui tutta Italia ricorda la strage che uccise il magistrato Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e i tre uomini della sua scorta, Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro

SAN LUCA (RC) – Sono trascorsi 28 anni dalla strage di Capaci ma il ricordo del magistrato Giovanni Falcone e del suo impegno nella lotta alle mafie resta vivo nella memoria dell’intero Paese. Alla cerimonia di commemorazione ha partecipato la presidente della Regione Jole Santelli e tutta la giunta regionale. Presenti, anche, i rappresentanti delle autorità civili e militari, esponenti di tutti gli schieramenti politici, del Consiglio regionale della Calabria e del Parlamento.

L’intervento della presidente Jole Santelli

“La parte più bella è che oggi nessuno di noi ha una maglietta politica, siamo istituzioni e siamo persone. Siamo soprattutto oltre che ruoli, persone che oggi vogliamo dire che questa Calabria ha diritto ad altro, ha diritto al meglio, ha diritto ad avere quello che merita”. Ha affermato il presidente della Regione Calabria nel suo intervento in piazza della Resistenza, a San Luca. “Senza togliere nulla – ha aggiunto Santelli rivolgendosi ai tanti sindaci accorsi – alla giunta, agli assessori regionali, ai deputati, però devo essere sincera, visto da questa parte, la parte più bella della piazza sono queste fasce tricolori”.

Alla manifestazione ha preso parte anche il sindaco di Rende Marcello Manna

“Nel ventottesimo anniversario della morte di Giovanni Falcone era importante fare sentire la presenza dello Stato nella piazza di questa città. È necessario intervenire in più ambiti: primo fra tutti quelli culturale. Educare alla legalità è dovere morale prima che politico e da qui devono muoversi le istituzioni”, ha dichiarato Manna.

“Le stragi di Capaci e Via d’Amelio –ha affermato il primo cittadino rendese- hanno contrassegnato in ambito giudiziario la sospensione dello stato di diritto. Occorre sempre mantenere ben saldo l’obiettivo democratico e garantista necessario alla lotta contro la mafia”.

Il sindaco ha poi proseguito sottolineando come: “l’iniziativa di oggi rappresenta momento di riflessione sulla storia e sulla nostra memoria. La strage di Capaci e le relative indagini sono uno dei momenti più bui della nostra democrazia: c’è una verità che ancora non è uscita ed il ruolo dei collaboratori di giustizia è stato determinante nella distorsione di questa verità. È un segnale allarmante per la salvaguardia dei nostri diritti, della costituzione e dei principi continuamente violati”.