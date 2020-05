Forza un posto di blocco e fugge per 9 chilometri, arrestato

I carabinieri lo hanno inseguito per ben nove chilometri. Alla fine hanno arrestato il trentenne

AFRICO (RC) – Rocambolesco inseguimento finito con l’arresto. I carabinieri di Locri, hanno fermato L.M, 30enne di Africo, finito in manette per resistenza a pubblico ufficiale. L’uomo ieri sera, è stato sorpreso a bordo della propria auto ad effettuare manovre pericolose a Bovalino e quando i militari gli hanno intimato l’alt, sulla Statale 106, non si è fermato. Da lì è nato un inseguimento che, dopo una rocambolesca fuga, è

terminato dopo 9 km in via Garibaldi di Bianco. Il trentenne è stato posto ai domiciliari.