In mezzo alla strada con una katana, arrestato pregiudicato

L’uomo, un 39enne pregiudicato, era in mezzo la strada con la nota spada giapponese e ha riferito ai poliziotti di utilizzarla per fare giardinaggio

GIOIA TAURO – I poliziotti hanno bloccato un uomo che si trovava in mezzo alla strada e impugnava una katana, la famosa spada giapponese utilizzata dagli antichi samurai e nota per la sua particolare pericolosità. Gli agenti hanno fermato e controllato il 39enne pregiudicato, che ha affermato di aver l’utilizzato l’arma per lavori di giardinaggio nei pressi della propria abitazione. L’uomo è stato pertanto denunciato per porto d’armi ed oggetti atti ad offendere, e la spada, con lama di 70 cm affilata ed appuntita, è stata posta sotto sequestro. per reati contro il patrimonio e contro l’ordine pubblico