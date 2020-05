Rubava la corrente e alimentava il caseificio, la sua casa e quella dei figli

Un caseificio e tre unità immobiliari alimentati abusivamente. Un danno al gestore del servizio della corrente elettrica di circa 15 mila euro

CATANZARO – I carabinieri della Stazione di Santa Maria, durante il controllo ad un caseificio nell’area sud della città hanno scoperto che l’esercizio era completamente alimentato con un allaccio abusivo alla rete elettrica che comprendeva non solo l’attività casearia ma anche l’abitazione del proprietario e quelle dei suoi due figli. In tutto quattro unità immobiliari, tre abitazioni ed un fabbricato commerciale, abusivamente collegati alla rete elettrica per un danno che è stato quantificato in circa 15mila euro. Il titolare del caseificio, un 53enne di Catanzaro, è stato arrestato in flagranza per furto di energia elettrica, mentre i due figli sono stati denunciati.