In Calabria da ieri 2 nuovi casi e due morti nel cosentino. I contagi totali sono 1.134

Certificati due nuovi contagi (da rientro) in Calabria che porta a 1.134 il totale dei casi comprese le vittime che salgono a 93 e i guariti che sono in totale 473

COSENZA – Nel dato giornaliero del contagio in Calabria, diffuso dal bollettino dal dipartimento salute della regione, sono 2 i nuovi contagi certificati (si tratta di persone rientrate al proprio domicilio) che portano a 1.134 i casi totali comprese le vittime e i guariti. I due nuovi positivi arrivano dalla provincia di Cosenza e da quella di Catanzaro. Purtroppo rispetto al dato di ieri c’è aggiornare il numero dei decessi saliti a 93 con due persone morte nelle ultime 24 ore nella provincia di Cosenza. In Calabria sono stati effettuati in totale 45.438 tamponi, 1.154 in più rispetto a ieri. Nel totale dei tamponi analizzati 2.113 sono riferiti ai rientrati presso la propria residenza.

Continuano a diminuire positivi e ricoveri

In Calabria sono attualmente 568 le persone ancora positive al covid-19, 44 in meno rispetto al dato di ieri. I guariti salgono complessivamente a 473 con un incremento rispetto ieri di 28 nuove persone che hanno sconfitto la malattia. Continuano a diminuire i pazienti ricoverati in ospedale. Nei reparti si trovano 65 persone, 3 in meno rispetto al dato di ieri. Di questi 1 solo è in terapia intensiva a Reggio Calabria (-1 rispetto a domenica) mentre nelle altre province non ci sono pazienti in rianimazione. Infine le persone ancora positive al Covid-19 in isolamento domiciliare con sintomi sono 503, 25 in meno rispetto al dato di domenica. I soggetti in quarantena volontaria sono 9.034 così distribuiti: 1.607 a Cosenza, 2.333 a Crotone, 2.301 a Catanzaro, 575 a Vibo Valentia e 2.218 a Reggio Calabria. Le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare il rientro alla residenza sono 363 in più rispetto a ieri mente quelle registratesi per motivi di lavoro, salute e attività istituzionali sono 141 in più, per un totale di 504 nuove registrazioni.

Territorialmente, i casi positivi sono così distribuiti:

Catanzaro

39 in reparto; 49 in isolamento domiciliare; 97 guariti; 33 deceduti.

Cosenza

9 in reparto; 255 in isolamento domiciliare; 166 guariti; 33 deceduti.

Reggio Calabria

11 in reparto; 1 in rianimazione; 120 in isolamento domiciliare; 116 guariti; 16 deceduti.

Crotone

5 in reparto; 28 in isolamento domiciliare; 74 guariti; 6 deceduti.

Vibo Valentia

51 in isolamento domiciliare; 20 guariti; 5 deceduti.

I numeri dei contagi in Calabria (dati Regione)

Mercoledì 1 aprile (+10)

669 contagiati in Calabria (160 ricoverati – 448 isolamento – 38 vittime – 21 guariti)

Giovedì 2 aprile (+22)

691 contagiati in Calabria (182 ricoverati – 445 isolamento – 41 vittime – 23 guariti)

Venerdì 3 aprile (+42)

733 contagiati in Calabria (200 ricoverati – 462 isolamento – 45 vittime – 26 guariti)

Sabato 4 aprile (+8)

741 contagiati in Calabria (193 ricoverati – 469 isolamento – 49 vittime – 30 guariti)

Domenica 5 aprile (+54)

795 contagiati in Calabria (187 ricoverati – 519 isolamento – 56 vittime – 33 guariti)

Lunedì 6 aprile (+22)

817 contagiati in Calabria (185 ricoverati – 538 isolamento – 58 vittime – 37 guariti)

Martedì 7 aprile (+16)

833 contagiati in Calabria (169 ricoverati – 550 isolamento – 60 vittime – 40 guariti)

Mercoledì 8 aprile (+26)

856 contagiati in Calabria (170 ricoverati – 570 isolamento – 60 vittime – 44 guariti)

Giovedì 9 aprile (+15)

847 contagiati in Calabria (183 ricoverati – 582 isolamento – 61 vittime – 48 guariti)

Venerdì 10 aprile (+27)

901 contagiati in Calabria (179 ricoverati – 604 isolamento – 65 vittime – 50 guariti)

Sabato 11 aprile (+14)

915 contagiati in Calabria (184 ricoverati – 608 isolamento – 66 vittime – 57 guariti)

Domenica 12 aprile (+8)

923 contagiati in Calabria (179 ricoverati – 616 isolamento – 66 vittime – 62 guariti)

Lunedì’ 13 aprile (+5)

928 contagiati in Calabria (172 ricoverati – 619 isolamento – 67 vittime – 70 guariti)

Martedì 14 aprile (+28)

956 contagiati in Calabria (163 ricoverati – 643 isolamento – 68 vittime – 72 guariti)

Mercoledì 15 aprile (+15)

971 contagiati in Calabria (167 ricoverati – 652 isolamento – 71 vittime – 81 guariti)

Giovedì 16 aprile (+46)

1.009 contagiati in Calabria (157 ricoverati – 681 isolamento – 72 vittime – 90 guariti)

Venerdì 17 aprile (+16)

991 contagiati in Calabria (161 ricoverati – 658 isolamento – 73 vittime – 99 guariti)

Sabato 18 aprile (+20)

1.011 contagiati in Calabria (159 ricoverati – 673 isolamento – 73 vittime – 106 guariti)

Domenica 19 aprile (+24)

1.035 contagiati in Calabria (148 ricoverati – 696 isolamento – 75 vittime – 116 guariti)

Lunedì 20 aprile (+3)

1.038 contagiati in Calabria (147 ricoverati – 681 isolamento – 75 vittime – 135 guariti)



Martedì 21 aprile (+9)

1.047 contagiati in Calabria (148 ricoverati – 679 isolamento – 76 vittime – 152 guariti)

Mercoledì 22 aprile (+13)

1.060 contagiati in Calabria (135 ricoverati – 686 isolamento – 76 vittime – 163 guariti)

Giovedì 23 aprile (+9)

1.069 contagiati in Calabria (136 ricoverati – 687 isolamento – 76 vittime – 170 guariti)

Venerdì 24 aprile (+10)

1.079 contagiati in Calabria (130 ricoverati – 691 isolamento – 80 vittime – 178 guariti)

Sabato 25 aprile (+9)

1.088 contagiati in Calabria (132 ricoverati – 679 isolamento – 80 vittime – 197 guariti)

Domenica 26 aprile (+1)

1.089 contagiati in Calabria (126 ricoverati – 671 isolamento – 80 vittime – 212 guariti)

Lunedì 27 aprile (+7)

1.096 contagiati in Calabria (120 ricoverati – 662 isolamento – 83 vittime – 231 guariti)

Martedì 28 aprile (+1)

1.097 contagiati in Calabria (119 ricoverati – 645 isolamento – 85 vittime – 248 guariti)

Mercoledì 29 aprile (+5)

1.102 contagiati in Calabria (113 ricoverati – 640 isolamento – 86 vittime – 263 guariti)

Giovedì 30 aprile (+6)

1.108 contagiati in Calabria (111 ricoverati – 629 isolamento – 86 vittime – 282 guariti)

Venerdì 1 maggio (+4)

1.112 contagiati in Calabria (108 ricoverati – 619 isolamento – 86 vittime – 299 guariti)

Sabato 2 maggio (+0)

1.112 contagiati in Calabria (104 ricoverati – 609 isolamento – 88 vittime – 311 guariti)

Domenica 3 maggio (+2)

1.114 contagiati in Calabria (99 ricoverati – 603 isolamento – 88 vittime – 324 guariti)

Lunedì 4 maggio (+4)

1.118 contagiati in Calabria (97 ricoverati – 577 isolamento – 88 vittime – 356 guariti)

Martedì 5 maggio (+1)

1.119 contagiati in Calabria (96 ricoverati – 554 isolamento – 88 vittime – 381 guariti)

Mercoledì 6 maggio (+3)

1.122 contagiati in Calabria (90 ricoverati – 554 isolamento – 89 vittime – 389 guariti)

Giovedì 7 maggio(+3)

1.125 contagiati in Calabria (83 ricoverati – 550 isolamento – 89 vittime – 403 guariti)

Venerdì 8 maggio (+1)

1.126 contagiati in Calabria (75 ricoverati – 544 isolamento – 90 vittime – 417 guariti)

Sabato 9 maggio (+3)

1.129 contagiati in Calabria (70 ricoverati – 541 isolamento – 90 vittime – 427 guariti)

Domenica 10 maggio (+3)

1.132 contagiati in Calabria (68 ricoverati – 528 isolamento – 91 vittime – 445 guariti)

Lunedì 11 maggio (+2)

1.134 contagiati in Calabria (65 ricoverati – 503 isolamento – 93 vittime – 473 guariti)