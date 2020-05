La Puglia riapre il 18 parrucchieri e centri estetici. Santelli “condivido la scelta”

La Santelli condivide la scelta del governatore della Puglia Emiliano che con un’apposita ordinanza ha anticipato a lunedì 18 maggio la riapertura dei barbieri, parrucchieri e centri estetici ” essenziale che in questa fase di riapertura i territori, sulla base delle proprie esigenze, possano avere un ruolo fondamentale”.

.

COSENZA – “Condivido lo spirito dell’ordinanza del presidente Emiliano che consente la ripartenza per parrucchieri e centri estetici giacché ritengo essenziale che in questa fase di riapertura i territori, sulla base delle proprie esigenze, possano avere un ruolo fondamentale. Mi auguro che il Governo comprenda che queste scelte non sono il frutto di una volontà di fare un braccio di ferro, ma al contrario rappresentano una richiesta di ascolto e di aiuto”. Così in una nota la governatrice della Calabria Jole Santelli dopo che il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano ha emanato nella serata di ieri un’ordinanza che anticipa al 18 maggio l’apertura di parrucchieri, centri estetici e di bellezza. L’ordinanza è stata emessa al termine dell’incontro con i rappresentanti pugliesi di parrucchieri, estetisti e saloni di bellezza, al quale ha partecipato anche il professore Pier Luigi Lopalco che ha illustrato le linee guida del provvedimento.

“Questa ordinanza è il frutto di un approfondito lavoro – aveva evidenziato Emiliano – il professor Lopalco ha esaminato le proposte delle organizzazioni datoriali e sindacali, ha effettuato sopralluoghi tecnici nei centri estetici e di acconciatura e questo proficuo lavoro di squadra ha portato alle prescrizioni che consentiranno a questi esercizi di riaprire il 18 maggio nella massima sicurezza per operatori e i clienti”.