Rientri in Calabria, tamponi obbligatori anche a chi non si è sottoposto al test

Tutti quelli che sono già rientrati e avevano scelto di non effettuare il tampone, saranno obbligati a sottoporsi al test. Saranno le Asp a prevedere il prelievo a domicilio utilizzando gli elenchi di quanti si sono registrati sul sito della regione

.

COSENZA – Poche le persone rientrate in Calabria dal 4 maggio che hanno detto no al tampone per rilevare l’eventuale positività al coronavirus. Ma chi si è sottratto al test, che si è scoperto già da lunedì essere facoltativo, lungo le postazioni mobili posizionate sulla statale 106 a Roseto, sulla 108 a Tortora, a Frascineto sull’autostrada A2 e nelle stazioni ferroviarie, sarà comunque rintracciato al proprio domicilio e sottoposto al tampone. Lo ha deciso il dipartimento della salute della regione Calabria che ha inviato le nuove direttive alle Asp del territorio. Le aziende sanitarie avranno il compito di prevedere il prelievo a domicilio utilizzando gli elenchi di quanti si sono registrati sul sito della regione e non hanno effettuato il tampone per scelta volontaria o perché rientrato con mezzi propri non intercettando le postazioni allestite che di sera ma sopratutto di notte non erano attive. Nel frattempo sarebbero due le persone rientrare al proprio domicilio risultate positive e finite in isolamento domiciliare, una nella provincia di Catanzaro e una in quella di Reggio Calabria.

Ed in attesa di capire quanti e quali saranno i nuovi risultati che saranno diramati nel bollettino quotidiano, ieri sono arrivati i dati sui primi 461 tamponi già processati e risultati tutti negativi. Tra ieri mattina e oggi, invece, sono calati ancora i test effettuati dalle varie postazioni mobili perchè è calato il numero delle persone che sta rientrando in regione e che lo farà in modo scaglionato.