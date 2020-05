A2, proseguono i lavori di restyling in provincia di Reggio Calabria

Interventi sul Viadotto ‘Cavaleone’ e all’interno della galleria ‘Pentimele’. Modalità dei lavori condivise in sede di COV presso la Prefettura di Reggio Calabria con gli organi preposti

REGGIO CALABRIA – Proseguono i lavori di restyling lungo l’A2 ‘Autostrada del Mediterraneo’, tra lo svincolo di Campo Calabro e Santa Caterina, in provincia di Reggio Calabria. Le modalità e le tempistiche di intervento sono state concordate in sede di COV presso la Prefettura Reggio Calabria lo scorso 4 maggio, con i rappresentanti della Polizia Urbana, Polizia Stradale, Protezione Civile, SUEM, 118 e Vigili del Fuoco.

Nel dettaglio, le attività riguardano l’esecuzione dei lavori di rifacimento dei cordoli e l’impalcato del Viadotto ‘Cavaleone’ e rivestimenti, un nuovo impianto a LED e l’installazione delle barriere di sicurezza con profilo redirettivo, all’interno della galleria ‘Pentimele’. Per consentire gli interventi, fino alle ore 18 del 22 giugno 2020, sarà in vigore la disposizione del traffico veicolare sulla carreggiata nord, predisposta a doppio senso di circolazione, dal km 7,650 al km 8,450.

Anas, società del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all’applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Inoltre si ricorda che il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148