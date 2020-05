Coronavirus, un nuovo contagio e un decesso nell’area centrale della Calabria

Nel bollettino diramato dal Pugliese Ciaccio si registra un nuovo caso a fronte di 345 tamponi effettuati. Deceduto un paziente ricoverato in terapia intensiva

CATANZARO – Arriva dalla provincia di Catanzaro il nuovo contagio certificato dal bollettino del Pugliese Ciaccio con i dati relativi all‘area centrale della Calabria che include le province di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia. Sono in totale 345 i tamponi analizzatati nelle ultime 24 ore (178 per la provincia di Catanzaro, 12 per il Crotonese e 8 per il Vibonese) ai quali si aggiungono altri 147 tamponi che riguardano persone rientrate in Calabria dalle altre regioni in Calabria da altre zone d’Italia. Sono 14 i pazienti ricoverati nel reparto di malattie Infettive. Rispetto al dato di ieri c’è da registrare il decesso di un paziente che si trovava ricoverato in terapia intensiva.

Dimessi i pazienti della RSA di Chiaravalle

Sono stati dimessi questa mattina alcuni pazienti provenienti dalla Rsa “Domus Aurea” di Chiaravalle e ricoverati al Policlinico universitario “Mater Domini” di Catanzaro, all’inizio del mese di aprile, perché positivi al coronavirus. Si tratta di anziani curati in questo periodo nel reparto Covid di “Malattie infettive” che, secondo fonti ospedaliere, da oggi proseguiranno il ricovero nel reparto di Lungo degenza dell’ospedale di Serra san Bruno dopo essere risultati negativi agli ultimi test effettuati per il virus.