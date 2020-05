Assicurazioni ‘Piazza dei Bruzi’, solidarietà e nuove assunzioni durante il lockdown

L’Agenzia di Assicurazioni Piazza Dei Bruzi nasce nei primi anni ’50 a Cosenza come sede provinciale INA Assitalia. Nel 2013 avviene il cambio in Generali Italia. Francesco Bruzio racconta le iniziative messe in campo nel periodo caratterizzato dall’emergenza coronavirus

COSENZA – L’attuale dirigenza degli Agenti Francesco Luigi Bruzio e Dario De Marco ha inizio nel 2009. Ciò che ancora oggi, dopo quasi 70 anni di presenza sul territorio, caratterizza maggiormente l’Agenzia sono la forte valorizzazione dei rapporti umani e la cura degli interessi del cliente prima di tutto. L’agenzia è presente sul territorio della provincia Cosenza non solo nella sua sede principale di Piazza dei Bruzi 24, ma anche nelle sedi di Rende, San Giovanni in Fiore e Montalto Uffugo.

Proprio Francesco Bruzio, ai microfoni di Rlb ha raccontato il gesto di vicinanza all’ospedale di Cosenza con la donazione di un ventilatore polmonare e l’attenzione dell’Agenzia per introdurre nuovo personale

Valorizzare il territorio e le persone

L’Agenzia di Assicurazioni Piazza Dei Bruzi ha da sempre un obiettivo da raggiungere: supportare e valorizzare il territorio di Cosenza e le persone che vivono al suo interno.

Proprio per questo motivo insieme alle altre agenzie Generali di Cosenza e Rende hanno donato un Ventilatore Polmonare pressometrico all’Azienda Ospedaliera di Cosenza. Nel mese di Febbraio, con l’apertura della nuova sede nel cuore di Cosenza, l’agenzia Piazza dei Bruzi era alla ricerca di nuovi consulenti assicurativi da inserire nel proprio team. Tuttavia, poco dopo aver dato il via alla fase di recruiting è iniziato il periodo di

chiusura legato all’emergenza coronavirus.

Nuove assunzioni e formazioni a distanza

Nonostante le difficoltà economiche e sociali causate dal particolare periodo, l’Agenzia di Assicurazioni Piazza dei Bruzi ha deciso di compiere un gesto che esprime grande spirito di fiducia per il futuro: non fermare le candidature ma continuare il processo di assunzione del nuovo personale.

“Non siamo mai stati intenzionati a bloccare le nuove assunzioni perché siamo convinti che in un’azienda ogni persona può fare la differenza se gli viene data l’opportunità di lavorare in un ambiente serio, leale e professionale; ma era necessario trovare una soluzione” affermano i dirigenti dell’Agenzia Generali Piazza dei Bruzi.

È stato necessario adottare le misure più adatte per consentire la formazione a distanza dei nuovi assunti in agenzia. L’utilizzo di piattaforme virtuali, in particolar modo di strumenti per webinar e riunioni come Skype, oppure spazi in Cloud per conservare e inviare documenti o file multimediali, si sono rivelati fondamentali; anche se ciò ha richiesto uno sforzo ulteriore da parte dell’agenzia e dei formatori stessi.

“È stato necessario spingere l’acceleratore per costruire un nuovo modo di formare e lavorare a distanza che fosse sostenibile e al passo con i tempi per venire incontro alle esigenze di tutti. Siamo convinti che il domani sarà migliore se lavoreremo con fiducia per costruire insieme nuove opportunità, non solo per la città di Cosenza ma per tutto il territorio”.

