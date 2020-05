Coronavirus, in Calabria da ieri 2 nuovi contagi. Boccia impugna l’ordinanza della Santelli

Rispetto allo zero di ieri oggi in Calabria si registrano 2 nuovi casi tutti nella provincia di Cosenza. Calano ancora attualmente positivi e ricoveri. Intanto, il ministro Boccia ha impugnato l’ordinanza della presidente della Regione Jole Santelli “la ritiri o domani l’impugnativa sarà presentata al Tar”

COSENZA – Sono due i nuovi contagi da coronavirus registrati in Calabria nelle ultime 24 ore che portano a 1.114 i casi totali. I due nuovi contagi arrivano dalla provincia di Cosenza. Come certificato dal bollettino diffuso dal dipartimento salute ad oggi sono stati effettuati in totale 36.874 tamponi, 899 in più rispetto a ieri. Continua anche oggi il trend in calo delle persone attualmente positive e dei ricoveri, oltre all’aumento costante dei guariti. Rispetto al dato di ieri non si registrano nuove vittime.

In Calabria sono attualmente 702 le persone malate, 11 in meno rispetto a ieri. Cresce ancora il numero dei guariti che ad oggi sono complessivamente 324, con un incremento rispetto a ieri di 13 nuovi pazienti dimessi. E continua a scendere il numero delle persone ricoverate in ospedale. Ad oggi nei reparti si trovano 99 persone, 5 in meno rispetto a ieri. Di questi 4 si trovano in terapia intensiva (+0 rispetto a ieri). Le persone positive al Covid-19 in isolamento domiciliare sono 603, 6 in meno rispetto al dato di sabato. I soggetti in quarantena volontaria sono 6.004 così distribuiti: a Cosenza 999, a Crotone 1.693, a Catanzaro 1.892, a Vibo Valentia 184 e Reggio Calabria 1.236. Le persone giunte in Calabria che ad oggi si sono registrate al sito della Regione Calabria sono 20.521, di questi, i rientri registrati per ritorno alla residenza dal 4 maggio 2020 sono 3.117.

Territorialmente, i casi positivi sono così distribuiti

Catanzaro

47 in reparto; 2 in rianimazione; 59 in isolamento domiciliare; 75 guariti; 32 deceduti

Cosenza

22 in reparto; 300 in isolamento domiciliare; 107 guariti; 29 deceduti

Reggio Calabria

19 in reparto; 2 in rianimazione; 130 in isolamento domiciliare; 86 guariti; 16 deceduti

Crotone

7 in reparto; 59 in isolamento domiciliare; 41 guariti; 6 deceduti

Vibo Valentia

55 in isolamento domiciliare; 15 guariti; 5 deceduti

Impugnata l’ordinanza della Santelli. Boccia “la ritiri o sarà presentata al Tar”

Il ministro degli Affari Regionali Francesco Boccia, d‘intesa con la Presidenza del Consiglio, ha impugnato l’ordinanza della Regione Calabria del 29 aprile che prevede l’apertura di bar, pasticcerie e ristoranti all’aperto. Gli atti sono stati trasmessi come da prassi all’Avvocatura generale dello Stato e domani dovrebbe essere depositata al Tar. Ma ci sarebbe ancora uno spiraglio visto che in caso di ritiro dell’ordinanza il ricorso non sarà depositato “Come Jole Santelli sa, giovedì è partita la lettera – ha detto Boccia a SkyTg24 – l’invito che si è trasformato in una diffida e le procedure sono partite. Lei conosce bene le procedure, ha ancora tempo per ritirare l’ordinanza. Se non dovesse farlo, sa quello che succede quando parte una lettera che diffida dall’andare avanti rispetto a quell’ordinanza“. Il ministro ha ricordato che la governatrice calabrese “nelle ultime due videoconferenze non si è presentata, nemmeno confrontata e questo non va bene. Io l’ho chiamata perché ci conosciamo da anni”.

I numeri dei contagi in Calabria (dati Regione)

Mercoledì 1 aprile (+10)

669 contagiati in Calabria (160 ricoverati – 448 isolamento – 38 vittime – 21 guariti)

Giovedì 2 aprile (+22)

691 contagiati in Calabria (182 ricoverati – 445 isolamento – 41 vittime – 23 guariti)

Venerdì 3 aprile (+42)

733 contagiati in Calabria (200 ricoverati – 462 isolamento – 45 vittime – 26 guariti)

Sabato 4 aprile (+8)

741 contagiati in Calabria (193 ricoverati – 469 isolamento – 49 vittime – 30 guariti)

Domenica 5 aprile (+54)

795 contagiati in Calabria (187 ricoverati – 519 isolamento – 56 vittime – 33 guariti)

Lunedì 6 aprile (+22)

817 contagiati in Calabria (185 ricoverati – 538 isolamento – 58 vittime – 37 guariti)

Martedì 7 aprile (+16)

833 contagiati in Calabria (169 ricoverati – 550 isolamento – 60 vittime – 40 guariti)

Mercoledì 8 aprile (+26)

856 contagiati in Calabria (170 ricoverati – 570 isolamento – 60 vittime – 44 guariti)

Giovedì 9 aprile (+15)

847 contagiati in Calabria (183 ricoverati – 582 isolamento – 61 vittime – 48 guariti)

Venerdì 10 aprile (+27)

901 contagiati in Calabria (179 ricoverati – 604 isolamento – 65 vittime – 50 guariti)

Sabato 11 aprile (+14)

915 contagiati in Calabria (184 ricoverati – 608 isolamento – 66 vittime – 57 guariti)

Domenica 12 aprile (+8)

923 contagiati in Calabria (179 ricoverati – 616 isolamento – 66 vittime – 62 guariti)

Lunedì’ 13 aprile (+5)

928 contagiati in Calabria (172 ricoverati – 619 isolamento – 67 vittime – 70 guariti)

Martedì 14 aprile (+28)

956 contagiati in Calabria (163 ricoverati – 643 isolamento – 68 vittime – 72 guariti)

Mercoledì 15 aprile (+15)

971 contagiati in Calabria (167 ricoverati – 652 isolamento – 71 vittime – 81 guariti)

Giovedì 16 aprile (+46)

1.009 contagiati in Calabria (157 ricoverati – 681 isolamento – 72 vittime – 90 guariti)

Venerdì 17 aprile (+16)

991 contagiati in Calabria (161 ricoverati – 658 isolamento – 73 vittime – 99 guariti)

Sabato 18 aprile (+20)

1.011 contagiati in Calabria (159 ricoverati – 673 isolamento – 73 vittime – 106 guariti)

Domenica 19 aprile (+24)

1.035 contagiati in Calabria (148 ricoverati – 696 isolamento – 75 vittime – 116 guariti)

Lunedì 20 aprile (+3)

1.038 contagiati in Calabria (147 ricoverati – 681 isolamento – 75 vittime – 135 guariti)



Martedì 21 aprile (+9)

1.047 contagiati in Calabria (148 ricoverati – 679 isolamento – 76 vittime – 152 guariti)

Mercoledì 22 aprile (+13)

1.060 contagiati in Calabria (135 ricoverati – 686 isolamento – 76 vittime – 163 guariti)

Giovedì 23 aprile (+9)

1.069 contagiati in Calabria (136 ricoverati – 687 isolamento – 76 vittime – 170 guariti)

Venerdì 24 aprile (+10)

1.079 contagiati in Calabria (130 ricoverati – 691 isolamento – 80 vittime – 178 guariti)

Sabato 25 aprile (+9)

1.088 contagiati in Calabria (132 ricoverati – 679 isolamento – 80 vittime – 197 guariti)

Domenica 26 aprile (+1)

1.089 contagiati in Calabria (126 ricoverati – 671 isolamento – 80 vittime – 212 guariti)

Lunedì 27 aprile (+7)

1.096 contagiati in Calabria (120 ricoverati – 662 isolamento – 83 vittime – 231 guariti)

Martedì 28 aprile (+1)

1.097 contagiati in Calabria (119 ricoverati – 645 isolamento – 85 vittime – 248 guariti)

Mercoledì 29 aprile (+5)

1.102 contagiati in Calabria (113 ricoverati – 640 isolamento – 86 vittime – 263 guariti)

Giovedì 30 aprile (+6)

1.108 contagiati in Calabria (111 ricoverati – 629 isolamento – 86 vittime – 282 guariti)

Venerdì 1 maggio (+4)

1.112 contagiati in Calabria (108 ricoverati – 619 isolamento – 86 vittime – 299 guariti)

Sabato 2 maggio (+0)

1.112 contagiati in Calabria (104 ricoverati – 609 isolamento – 88 vittime – 311 guariti)

Domenica 3 maggio (+2)

1.114 contagiati in Calabria (99 ricoverati – 603 isolamento – 88 vittime – 324 guariti)