Uomo minaccia di buttarsi dal balcone nel centro di Crotone, salvato dai poliziotti

Il Questore di Crotone Massimo Gambino ha voluto personalmente ringraziare gli operatori della Squadra Volante per il loro operato

CROTONE – La Squadra Volante di Crotone ha tratto in salvo un uomo che minacciava di suicidarsi lanciandosi nel vuoto. Gli agenti sono immediatamente intervenuti dopo la segnalazione di un uomo, a cavalcioni sul parapetto di un’abitazione del centro cittadino, in evidente stato confusionale. Giunti sul luogo, hanno notato l’uomo in procinto di scavalcare la ringhiera del balcone, con un cappio “artigianale” al collo, fatto con un cavo elettrico. L’uomo gridava di volersi suicidare gettandosi giù dal balcone.

Dopo lunghi tentativi di mediazione, i poliziotti sono riusciti a fare irruzione nell’abitazione e velocemente lo hanno afferrato per le braccia un istante prima che si lasciasse cadere nel vuoto. Messo in sicurezza il soggetto, lo stesso è stato affidato ai sanitari del 118 per le cure del caso. Questa mattina il Questore di Crotone Massimo Gambino ha voluto personalmente ringraziare gli operatori della Squadra Volante che con il loro operato, hanno dato particolare lustro all’immagine della Polizia di Stato. “Anche in questo momento così particolare per l’intero paese, ancora una volta le donne e gli uomini della Polizia di Stato hanno dimostrato particolare senso del dovere e spirito di sacrificio”.