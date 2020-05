Coronavirus, anche oggi nessun nuovo contagio nell’area centrale della Calabria

Secondo giorno consecutivo senza nessun nuovo caso di coronavirus riscontrato tra le province di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia

CATANZARO – Continua il dato positivo nell’area centrale della Calabria che anche oggi, per il secondo giorno consecutivo, registra zero nuovi contagi tra le province di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia. Lo comunica il bollettino quotidiano diffuso dall’azienda ospedaliera del Pugliese Ciaccio. Rispetto al dato di ieri sono stati analizzati 282 tamponi: 169 dalla provincia di Catanzaro, 31 da quella crotonese e 82 per quella di Vibo Valentia. Attualmente risultano ricoverate 15 persone: 14 nel reparto di malattie infettive e 1 in terapia intensiva. Rispetto a venerdì non ci sono stati nuovi ricoveri.