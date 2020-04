Coronavirus, il 27 aprile e il 4 maggio via le zone rosse dai comuni calabresi

L’ordinanza firma dalla Santelli prevede la cessazione delle zone rosse in 7 comuni dal 27 aprile. Per Torano Castello, San Lucido, Oriolo e Melito Porto Salvo misure prorogate fino a 3 maggio

.

COSENZA – I comuni di San Lucido, Torano Castello, Oriolo e Melito Porto Salvo restano chiusi fino al 3 maggio, mentre da lunedì 27 aprile cessano di essere “zona rossa” i comuni di Montebello Jonico, Cutro, Rogliano, Bocchigliero, Chiaravalle Centrale, Serra San Bruno e Fabrizia. Questo quanto disposto dalla presidente Santelli che nella giornata di oggi hafirmato un’apposita ordinanza per il contenimento del rischio di diffusione da coronavirus in materia di igiene e sanità pubblica, ferma restando la piena applicazione delle misure nazionali e regionali. Nello specifico, dunque, l’ordinanza prevede che nei comuni di Oriolo e Melito Porto Salvo le misure di contenimento sono prorogate a tutto il 3 maggio 2020. Nei comuni di Montebello Jonico, Cutro, Rogliano, Serra San Bruno, Bocchigliero, Chiaravalle Centrale e Fabrizia (VV) le disposizione cessano di avere efficacia, a far data dal 27 aprile 2020.

Si prevede inoltre che nei comuni di Torano Castello e San Lucido restino efficaci le disposizioni a tutto il 3 maggio 2020. Restano applicabili ed efficaci tutte le altre disposizioni nazionali e regionali vigenti, per il contenimento dell’epidemia, anche nei comuni in cui le specifiche restrizioni per quei territori vengano a cessare. Il mancato rispetto degli obblighi previsti dalla presente Ordinanza comporta l’applicazione di quanto previsto dal Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, ove il fatto non costituisca più grave reato. La presente Ordinanza potrà essere aggiornata ove si rendesse necessario a seguito della valutazione circa la situazione epidemiologica locale.