Jole Santelli “preoccupata da possibili contagi causati dagli sbarchi fantasma”

L’allarme della governatrice sui possibili contagi provocati dagli sbarchi fantasma “inviato una direttiva al Viminale per la realizzazione di centri Covid specifici in ogni regione del Sud”

COSENZA – Per prevenire la diffusione di un eventuale contagio, oltre che per la loro stessa salute, nelle scorse settimane è arrivata un’ordinanza firmata dal capo della Protezione civile Angelo Borrelli che prevede la quarantena direttamente sulle navi o in specifiche strutture per assicurare il rispetto delle misure di isolamento fiduciario e contrastare la diffusione epidemiologica da Covid-19 nei riguardi di persone soccorse in mare e giunte sul territorio nazionale a seguito di sbarchi autonomi. Soggetto attuatore dell’ordinaza è il capo dipartimento delle libertà civili e dell’immigrazione del ministero dell’Interno, il prefetto Michele Di Bari, che si avvarrà della Croce Rossa italiana. Sentite anche le Regioni competenti e le autorità sanitarie locali, deve individuare aree o strutture da adibire ad alloggi per il periodo di sorveglianza sanitaria.

Sulla questione è intervenuta con una nota la governatrice Jole Santelli che si è detta preoccupata perché oggi il rischio “è anche quello della possibilità di ritorno di un nuovo Covid attraverso i vascelli fantasma e gli sbarchi, tenuto conto che il 98% dei paesi africani hanno dichiarato la pandemia e non ci sono controlli. Una situazione denunciata da uno studio commissionato da Fi ma soprattutto un pericolo già avvertito dal Governo. Non a caso – scrive la Santelli – Borrelli su questo punto ha già inviato una direttiva al Ministero degli interni per la realizzazione di centri Covid in ogni regione del Sud”.