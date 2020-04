Fisco: sequestrate polizze assicurative per oltre un milione e mezzo di euro

Oltre al sequestro di polizze assicurative, due persone sono state denunciate per riciclaggio. L’operazione è stata eseguita dalla Guardia di Finanza

LOCRI (RC) – Un’indagine riconducibile ad una precedente attività di polizia economico-finanziaria nei confronti di uno studio professionale associato operante nella Locride, ha consentito di ricostruire il reale volume di affari conseguito, recuperando a tassazione circa 9 milioni di imposte sui redditi e altri 2 milioni di euro di Iva. La rilevante evasione fiscale constatata ha fatto scattare il reato di“dichiarazione fraudolenta mediante l’utilizzo delle false fatture e di infedele dichiarazione, in quanto gli importi delle imposte evase superavano la “soglia” di punibilità prevista dalla specifica normativa. Il Gip del Tribunale di Locri ha disposto quindi disponeva il sequestro dei beni costituiti da appartamenti e terreni nonché disponibilità finanziarie.

L’ordinanza di sequestro era stata impugnata dalla difesa degli indagati davanti al Tribunale del Riesame di Reggio Calabria che, in accoglimento del ricorso, aveva disposto il dissequestro delle somme ma la Corte di Cassazione, su ricorso della Procura di Locri, in accoglimento del ricorso aveva annullato l’ordinanza del Tribunale del riesame che, nuovamente investito della questione, ha disposto il sequestro per equivalente per un importo pari ad 1.777,722 euro. Essendo ormai trascorsi quasi due anni dalla data del dissequestro dei beni, i finanzieri hanno riscontrato che il professionista, temendo un eventuale nuovo sequestro, si era spogliato della gran parte delle ricchezze. accertando anche che uno dei soci si era “disfatto” delle polizze assicurative originariamente sequestrate intestandole alla moglie Da qui a segnalazione dei due indagati per i reati di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte e riciclaggio.