Coronavirus, secondo giorno consecutivo senza contagi nella Calabria centrale

CATANZARO – Per il secondo giorno consecutivo non ci sono nuovi contagi al covid-19 nell’area centrale della Calabria che include le province di Catanzaro, Crotone e Vibo Valenta. A renderlo noto è il consueto bollettino quotidiano diramato dall’ospedale Pugliese-Ciaccio di Catanzaro che evidenzia come nelle ultime 24 ore siano stati processati un gran numero di tamponi, 329, nessuno dei quali ha rilevato positività al coronavirus. Di questi, 237 sono stati effettuati a pazienti provenienti dalla provincia di Catanzaro, 60 dalla provincia di Crotone e 32 da quella di Vibo Valentia. Altro dato estremamente positivo è che da ieri non ci sono stati nuovi ricoveri sia nei reparti di malattie infettive che in terapia intensiva. L’azienda ospedaliera, infine, ha reso noto che in queste ore 100 tamponi sono in corso di analisi presso il laboratorio del Mater Domini e riguardano i pazienti della Rsa Fondazione Betania e della clinica San Vitaliano trasferiti proprio in fondazione Betania su consenso del commissario Zuccatelli.

Purtroppo la notizia negativa è la 23sima vittima registrata nella RSA di Chiaravalle, un ospite di 75enne deceduto nella notte al policlinico universitario del capoluogo. “Sappiamo che i morti della Rsa ‘Domus Aurea’ sono 23” ha detto all’Ansa il sindaco di Chiaravalle Centrale Domenico Donato dopo la notizia del decesso della 75enne avvenuto al Policlinico universitario “Mater Domini” di Catanzaro nelle scorse ore. Donato, inoltre, ha riferito che “uno degli ospiti è rientrato nei giorni scorsi nel proprio domicilio perché guarito”. I ricoverati totali dei residenti della casa di riposo, sono stati 65.