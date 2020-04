Coronavirus, folla e palloncini alla cerimonia funebre. Indagano le forze dell’ordine

Accertamenti in corso per identificare tutte le persone, circa un centinaio, che a Lamezia Terme nel quartiere Ciampa di Cavallo hanno partecipato ad un funerale

LAMEZIA TERME – Le forze dell’ordine stanno indagando per identificare tutte le persone che ieri hanno violato le norme di sicurezza contro il coronavirus partecipando nel pomeriggio ad una cerimonia funebre avvenuta nel quartiere Ciampa di Cavallo a Lamezia Terme. Le immagini che qualcuno ha ripreso con un cellulare sono finite in un battibaleno sui social e sono state acquisite anche dalle forze dell’ordine. Tra pianti e urla di dolore si vede il feretro uscire dall’androne del palazzo nel quale viveva il defunto (morto per un malore) e portato a spalla da una decine di persone. La bara è stata poi accolta dagli applausi di altre decine e decine di conoscenti, molti senza mascherina, radunati nel cortile che hanno anche lanciato in aria palloncini bianchi.