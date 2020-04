Coronavirus, in Calabria sono 991 i contagiati (+16). Salgono a 99 guariti, 73 i morti

Aggiornato il dato dei contagi dopo una verifica di alcuni positivi segnalati a Reggio Calabria e rettificati. Cresce il numero dei guariti arrivati a 99 mentre le vittime sono 73. Da ieri effettuati 922 tamponi

.

COSENZA – Sono 16 i nuovi contagi ufficializzati nelle ultime 24 ore dalla regione Calabria nel bollettino diramato dal dipartimento salute, con una rettifica (al ribasso) del numero complessivo dei contagiati. Se ieri il numero totale dei casi era di 1.009 persone, nella giornata di oggi scende a 991 dopo una verifica del dato relativo alla provincia di Reggio Calabria. Dalla verifica in corso è risultato, infatti, che i positivi “di controllo” sono stati comunicati come “primi positivi” e pertanto in data odierna si è rettificato il dato. In Calabria ad oggi sono stati effettuati 20.131 tamponi, 922 in più rispetto a ieri. Delle 819 persone attualmente positive, 161 sono ricoverate negli ospedali e tra loro sono 7 le persone in terapia intensiva. Sono invece 658 le persone in isolamento domiciliare. Cresce il numero delle persone guarite (8 oggi tra Cosenza e Rogliano) che ad oggi conta 99 persone mentre le vittime sono 73, con un decesso in più nelle ultime 24 ore. Dei 46 positivi rilevati in data 16 aprile, informa la regione, 36 appartengono al focolaio di Torano e si aggiungono ai 22 notificati il giorno 14 aprile.

I dati che riguardano l’RSA Villa Torano potranno subire modifiche essendo in corso screening e verifiche effettuati in tre laboratori diversi. Nel conteggio dei dati sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione Civile Nazionale. I soggetti in quarantena volontaria sono 7211, così distribuiti: a Cosenza 1496, a Crotone 1497, a Catanzaro 1701, a Vibo Valentia 470 e Reggio Calabria 2047, Infine, sono salite a 15.145 le persone giunte in Calabria che ad oggi si sono registrate al sito della Regione Calabria sono 15145.

Territorialmente, i casi positivi sono così distribuiti:

Catanzaro

60 reparto – 1 rianimazione – 86 isolamento domiciliare – 31 guariti – 26 deceduti

Cosenza

43 reparto – 3 rianimazione – 274 isolamento domiciliare – 24 guariti – 21 deceduti

Reggio Calabria

32 reparto – 3 rianimazione – 162 isolamento domiciliare – 28 guariti – 15 deceduti

Vibo Valentia

5 reparto – 0 rianimazione – 52 isolamento domiciliare – 8 guariti – 5 deceduti

Crotone

14 reparto – 0 rianimazione – 84 isolamento domiciliare – 8 guariti – 6 deceduti

I numeri dei contagi in Calabria (dati Regione)

Domenica 1 marzo

1 contagiato (1 isolamento)

Lunedì 2 marzo

1 contagiato (1 isolamento)

Martedì 3 marzo

1 contagiato (1 isolamento)

Mercoledì 4 marzo

1 contagiato (1 isolamento)

Giovedì 5 marzo (+1)

2 contagiati (1 ricoverato – 1 isolamento)

Venerdì 6 marzo (+2)

4 contagiati (2 ricoverati – 2 isolamento)

Sabato 7 marzo (+0)

4 contagiati (2 ricoverati – 2 isolamento)

Domenica 8 marzo (+5)

9 contagiati (5 ricoverati – 4 isolamento)

Lunedì 9 marzo (+0)

9 contagiati (8 ricoverati – 1 isolamento)

Martedì 10 marzo (+2)

11 contagiati (10 ricoverati – 1 isolamento)

Mercoledì 11 marzo (+6)

17 contagiati (12 ricoverati – 5 isolamento)

Giovedì 12 marzo (+15)

32 contagiati (16 ricoverati – 16 isolamento)

Venerdì 13 marzo (+5)

37 contagiati (21 ricoverati – 16 isolamento)

Sabato 14 marzo (+22)

59 contagiati(26 ricoverati – 33 isolamento – 1 vittima)

Domenica 15 marzo (+10)

68 contagiati (38 ricoverati – 28 isolamento – 1 vittima)

Lunedì 16 marzo (+21)

89 contagiati (43 ricoverati – 44 isolamento – 1 vittima)

Martedì 17 marzo (+25)

114 contagiati (55 ricoverati – 57 isolamento – 1 vittima)

Mercoledì 18 marzo (+15)

129 contagiati (56 ricoverati – 70 isolamento – 1 vittima)

Giovedì 19 marzo (+40)

169 contagiati (73 ricoverati – 91 isolamento – 3 vittime)

Venerdì 20 marzo (+38)

207 contagiati (87 ricoverati – 120 isolamento – 4 vittime)

Sabato 21 marzo (+28)

235 contagiati (89 ricoverati – 136 isolamento – 5 vittime – 5 guariti)

Domenica 22 marzo (+38)

273 contagiati (111 ricoverati – 166 isolamento – 7 vittime – 5 guariti)

Lunedì 23 marzo (+19)

292 contagiati (102 ricoverati – 178 isolamento – 7 vittime – 5 guariti)

Martedì 24 marzo (+27)

319 contagiati (108 ricoverati – 195 isolamento – 11 vittime – 5 guariti)

Mercoledì 25 marzo (+32)

351 contagiati (116 ricoverati – 217 isolamento – 11 vittime – 7 guariti)

Giovedì 26 marzo (+42)

393 contagiati (124 ricoverati – 248 isolamento – 14 vittime – 7 guariti)

Venerdì 27 marzo (+101)

494 contagiati (125 ricoverati – 344 isolamento – 18 vittime – 7 guariti)

Sabato 28 marzo (+61)

555 contagiati in Calabria (128 ricoverati – 394 isolamento – 21 vittime – 11 guariti)

Domenica 29 marzo (+59)

614 contagiati in Calabria (121 ricoverati – 434 isolamento – 24 vittime – 11 guariti)

Lunedì 30 marzo (+33)

647 contagiati in Calabria (148 ricoverati – 454 isolamento – 31 vittime – 14 guariti)

Martedì 31 marzo (+12)

659 contagiati in Calabria (149 ricoverati – 457 isolamento – 36 vittime – 17 guariti)

Mercoledì 1 aprile (+10)

669 contagiati in Calabria (160 ricoverati – 448 isolamento – 38 vittime – 21 guariti)

Giovedì 2 aprile (+22)

691 contagiati in Calabria (182 ricoverati – 445 isolamento – 41 vittime – 23 guariti)

Venerdì 3 aprile (+42)

733 contagiati in Calabria (200 ricoverati – 462 isolamento – 45 vittime – 26 guariti)

Sabato 4 aprile (+8)

741 contagiati in Calabria (193 ricoverati – 469 isolamento – 49 vittime – 30 guariti)

Domenica 5 aprile (+54)

795 contagiati in Calabria (187 ricoverati – 519 isolamento – 56 vittime – 33 guariti)

Lunedì 6 aprile (+22)

817 contagiati in Calabria (185 ricoverati – 538 isolamento – 58 vittime – 37 guariti)

Martedì 7 aprile (+16)

833 contagiati in Calabria (169 ricoverati – 550 isolamento – 60 vittime – 40 guariti)

Mercoledì 8 aprile (+26)

856 contagiati in Calabria (170 ricoverati – 570 isolamento – 60 vittime – 44 guariti)

Giovedì 9 aprile (+15)

847 contagiati in Calabria (183 ricoverati – 582 isolamento – 61 vittime – 48 guariti)

Venerdì 10 aprile (+27)

901 contagiati in Calabria (179 ricoverati – 604 isolamento – 65 vittime – 50 guariti)

Sabato 11 aprile (+14)

915 contagiati in Calabria (184 ricoverati – 608 isolamento – 66 vittime – 57 guariti)

Domenica 12 aprile (+8)

923 contagiati in Calabria (179 ricoverati – 616 isolamento – 66 vittime – 62 guariti)

Lunedì’ 13 aprile (+5)

928 contagiati in Calabria (172 ricoverati – 619 isolamento – 67 vittime – 70 guariti)

Martedì 14 aprile (+28)

956 contagiati in Calabria (163 ricoverati – 643 isolamento – 68 vittime – 72 guariti)

Mercoledì 15 aprile (+15)

971 contagiati in Calabria (167 ricoverati – 652 isolamento – 71 vittime – 81 guariti)

Giovedì 16 aprile (+46)

1.009 contagiati in Calabria (157 ricoverati – 681 isolamento – 72 vittime – 90 guariti)

Venerdì 17 aprile (+16)

991 contagiati in Calabria (161 ricoverati – 658 isolamento – 73 vittime – 99 guariti)