Coronavirus, 4 nuovi contagi registrati nella Calabria centrale

Si tratta di persone tutte residenti nel catanzarese. Sono 62 i pazienti ricoverati tra il Pugliese e il Mater Domini, 2 di loro in terapia intensiva

CATANZARO – Sono 4 i casi positivi al coronavirus relativi ai tamponi processati nelle ultime ore nei laboratori dell’ospedale Pugliese Ciaccio di Catanzaro. Si tratta, in tutti e quattro i casi, di persone residenti nel catanzarese. In tutto i tamponi eseguiti sono stati 204. Per quanto riguarda i numeri negli ospedali, 15 persone sono ricoverate nel reparto di malattie infettive dell’ospedale Pugliese Ciaccio e uno in terapia intensiva in gravi condizioni. Nell’Azienda ospedaliera universitaria “Mater Domini”, invece, i ricoverati in malattie infettive sono 45, con un nuovo ricovero, mentre un degente si trova in terapia intensiva.