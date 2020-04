Sette persone sono state denunciate per aver violato le norme di prevenzione da contagio. Nonostante i divieti erano in strada a ballare e cantare

CROTONE – Avevano festeggiato la Pasqua per strada, nel popolare quartiere Fondo Gesù di Crotone, cantando e ballando, con tanto di impianto di amplificazione, bevendo vino e facendo il trenino. E avevano filmato tutto con il telefonino, postando poi il video sulla piattaforma di messaggistica istantanea Whatsapp. Video che è finito inevitabilmente nelle mani degli agenti della Questura che hanno identificato sette delle persone che avevano partecipato alla festa, tra le quali anche due minorenni, e le hanno denunciate per violazione delle norme relative al contenimento da pandemia da Covid-19. La Polizia ha, inoltre, interessato i competenti servizi sanitari per l’applicazione di ulteriori misure. Sono in corso ulteriori accertamenti al fine di identificare le altre persone che hanno preso parte ai festeggiamenti.