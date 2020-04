Coronavirus, Nas sequestrano oltre 1.500 flaconi di gel igienizzante non autorizzato

I Nas di Catanzaro hanno sequestrato centinaia di flaconi privi di qualsiasi autorizzazione ministeriale ed hanno denunciato un uomo

.

CATANZARO – Nell’ambito dei controlli effettuati per l’emergenza del Covid-19, i carabinieri del Nas hanno sequestrato a Catanzaro centinaia di flaconi di gel detergente spacciato come un biocida/disinfettante con indicazioni in etichetta della dicitura “elimina germi e batteri”, privo della prescritta autorizzazione ministeriale. I carabinieri hanno segnalato all’autorità giudiziaria una persona per aver prodotto e immesso in commercio 1.549 flaconi da 100 ml di un igienizzante antibatterico in assenza di autorizzazione ministeriale. Il quantitativo di prodotti rinvenuti è stato immediatamente sottoposto a sequestro e, quindi, sottratto alla distribuzione ai consumatori. Il valore totale della merce ammonta a circa 6mila euro.