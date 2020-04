Regione Calabria: la Giunta riduce e accorpa i Dipartimenti, dirigenti prorogati

Gli attuali dipartimenti della Regione “saranno snelliti e accorpati in aree omogenee”. L’obiettivo è garantire maggiore efficacia, efficienza, trasparenza e semplificazione della pubblica amministrazione ed una notevole riduzione della spesa pubblica

CATANZARO – La Giunta regionale guidata dal presidente Jole Santelli, ieri si è riunita per discutere un solo punto all’ordine del giorno, ovvero “ridisegnare, rinnovandola, la macchina burocratica regionale”. Con l’atto odierno la Giunta, essendo oramai trascorsi i tempi tecnici, ha dato mandato alla Direzione generale del Dipartimento ‘Organizzazione e Risorse umane’ di predisporre la nuova organizzazione.

“Un cambio di passo in base al quale gli attuali dipartimenti saranno snelliti e accorpati in aree omogenee. Una decisione che – prosegue la nota della Regione – corrisponde agli obiettivi che il presidente e la Giunta si sono dati, ovvero una maggiore efficacia unitamente ad una migliore efficienza, una più compiuta trasparenza e semplificazione della pubblica amministrazione, e non ultima una conseguente, notevole riduzione della spesa pubblica”.

Secondo quanto stabilito dall’esecutivo guidato dal presidente Santelli nella seduta odierna, “da qui a 15 giorni la nuova organizzazione sarà presentata in Giunta e saranno avviate le nuove procedure pubbliche di selezione. Frattanto – conclude la nota – per i dirigenti in essere vige l’effetto della proroga”.