Cgil si appella alla Santelli: “convochi subito task force, produrre di nuovo beni e servizi”

Sposato: “Serve un progetto di Paese con politiche industriali, infrastrutturali, agricole, ambientali, logistiche, sostenuta da politiche pubbliche e dalle partecipate”

CATANZARO – “Il presidente della Regione, Jole Santelli, convochi da subito la task force recentemente costituita per un confronto immediato con le parti sociali”. Lo scrive, su Facebook il segretario generale della Cgil Calabria, Angelo Sposato. “Il nostro Paese – sostiene Sposato – può farcela se comincia a produrre di nuovo direttamente beni e servizi. Vanno rilocalizzate le aziende fuggite dall’Italia, riacquisiti e riconvertiti asset di mercati considerati nel passato poco produttivi. Serve un progetto di Paese con politiche industriali, infrastrutturali, agricole, ambientali, logistiche, sostenuta da politiche pubbliche e dalle partecipate. Il Sud, in questo caso, può fare la differenza.

La Calabria, il Sud dell’Europa e l’area del mediterraneo, possono diventare strategici. Serve un colpo di reni, nuove politiche per una nuova fase post emergenza”. Secondo il segretario della Cgil calabrese, “occorre che il presidente della Regione Jole Santelli convochi da subito la task force recentemente costituita per un confronto immediato con le parti sociali, teso a pianificare per tempo il rilancio delle attività, con un piano di riforme, per lo sviluppo e il lavoro di qualità. Occorre coinvolgere le migliori risorse presenti nella nostra regione per il rilancio della Calabria”.