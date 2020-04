Ritrovati 9 giovani in una casa a “festeggiare” la Pasqua drogandosi: segnalati e multati

I militari dell’Arma hanno sequestrato circa 5 grammi di cocaina e 11 grammi di marijuana, i ragazzi sono stati sanzionati per la mancata osservanza alle prescrizioni stabilite dal dpcm anticontagio

CROTONE – In nove in una abitazione per drogarsi a Pasqua. Accade a Rocca di Neto, nel Crotonese, ieri sera. I carabinieri hanno effettuato un controllo in un appartamento in via regina Margherita, e hanno segnalato nove giovani alla prefettura per uso di sostanze stupefacenti. I militari dell’Arma hanno infatti sequestrato circa 5 grammi di cocaina e 11 grammi di marijuana. Tutti i nove ragazzi sono stati, inoltre, sanzionati per la mancata osservanza alle prescrizioni stabilite dal dpcm anticontagio.

