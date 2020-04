Coronavirus, Santelli “bene le ispezioni del ministero della salute nelle RSA calabresi”

Il ministro della Sanità invierà gli ispettori nelle RSA italiane. La Santelli “una richiesta che avevo personalmente caldeggiato nel corso del nostro ultimo incontro”

.

COSENZA – Gli ispettori inviati del ministero della Salute si occuperanno di reperire informazioni dettagliate e verificheranno tutti gli atti avvalendosi anche dell’aiuto dei Nas” ha detto il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri intervenendo sulla situazione delle RSA, in primis quella che riguarda il Pio Albergo Trivulzio in Lombardia “aspetterei le conclusioni degli ispettori e delle inchieste – aggiunge – una cosa è certa: laddove ci sono fragilità e criticità nelle RSA ci sono più rischi ed è giusto andare a controllare. E Milano non è l’unico caso in Italia – ha aggiunto – situazioni simili ci sono vicino Catanzaro, in Sicilia e nel Lazio. La notizia delle ispezioni nelle case di riposo per anziani è stato accolto positivamente dalla presidente Jole Santelli che nei giorni scorsi aveva sollecitato l’ispezione anche in Calabria, in particolare a Chiaravalle dove, tra l’altro, la procura di Catanzaro ha aperto un’inchiesta. “Alla luce di quanto accaduto nelle scorse settimane in diverse strutture che ospitano anziani – scrive la governatrice – è doveroso rassicurare le famiglie e i cittadini e sincerarsi delle condizioni in cui queste persone, a volte anche particolarmente fragili, vengono accudite. Lo è ancora di più nel contesto di emergenza sanitaria che stiamo attraversando. Ringrazio il vice ministro Sileri – ha aggiunto Jole Santelli – per aver voluto approfondire la situazione calabrese accogliendo una richiesta che avevo personalmente caldeggiato nel corso del nostro ultimo incontro” ha concluso la governatrice.